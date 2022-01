Door rivaal aangespannen miljardenclaim tegen Tesla van tafel

Nikola verwacht 125 miljoen dollar boete in voorlopig akkoord met beurswaak­hond in VS

De bouwer van elektrische voertuigen Nikola is in gesprek met de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) en verwacht een boete te moeten betalen van 125 miljoen dollar. Dat meldt het bedrijf nadat er een onderzoek was geopend naar de beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog.

4 november