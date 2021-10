Dit zijn de populairste wagens op Instagram

Helemaal mee met de telling? Dan beginnen we met de populairste merken. Met 2.028.000 verkochte auto’s en 60.087.000 Instagram-foto’s met de tag #BMW krijgt het merk in dit onderzoek de hoogste score op 296 stuks. De Duitsers maken met andere woorden de meest fotogenieke wagens.

Net als in de verkoopcijfers heeft BMW in dit lijstje twee concurrenten: Audi (166) en Mercedes (136). Nadien volgen Subaru (waarschijnlijk dankzij haar oudere rallywagens) en Lexus. De top 20 wordt vervolledigd door Dodge, Honda, Land Rover, Tesla, Volvo, Opel, Ford, Mazda, Chevrolet, Nissan, Toyota, Volkswagen, Kia, Fiat en Renault.

BMW-modellen minder populair

BMW mag als merk dan wel het meeste succes hebben op Instagram, dat resulteert niet in populaire modellen. Kijken we naar de automodellen staat de eerste wagen van het Duitse merk op plaats 13, namelijk de X4 SUV. Daarmee is de toon wel gezet, want het hele podium van de populairste automodellen wordt bezet door auto’s met een hogere zitpositie. De Audi Q8 verovert de eerste plek, gevolgd door de Land Rover Defender en de Range Rover . Een sportwagen als de Dodge Challenger staat op plaats vier, terwijl de Toyota Land Cruiser de top vijf afsluit.

Opvallende wagens in de top 20 zijn de Mini Clubman, een brave break, op plekje 6, de BMW i3, een dito elektrische auto, op plaats 16 en de Peugeot 5008, een brave SUV, op de 18e plek. Ze eisen hun plaats op tussen de stoerdere en duurdere automodellen in het lijstje. Dat is best opmerkelijk en levert het bewijs dat je niet alleen met dure of scheeuwerige wagens kan scoren op de sociale media.