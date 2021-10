Dit zijn de meest exclusieve nieuwe wagens die je op de Zoute Grand Prix kon zien

HLN DriveDe Zoute Grand Prix telt niet enkel oldtimers. Dit jaar kon je in de Prado-tent op de zeedijk in Knokke heel wat nieuwe wagens bekijken. Een klein autosalon, als het ware, maar dan vooral voor exclusieve, dure modellen. HLN Drive ging met het fototoestel in de aanslag door de tent.

In een mooie setting je nieuwste bolides tonen aan een exclusief publiek, het is een strategie die automerken al enige jaren hanteren. Zo ook tijdens de Zoute Grand Prix, waar alle nieuwe automodellen werden verzameld in de Prado-tent, tussen andere kunstwerken en ook dat glaasje champagne was nooit ver weg.

Wij lieten de alcohol even voor wat ze was - we zijn immers aan het werk - en hielden vooral de nieuwe bolides in het oog. Zoals de Alfa Romeo Giulia GTam, die bij het binnenkomen meteen aan onze rechterkant staat. De meest hardcore supercar die Alfa voorlopig in het gamma heeft, krijgt een 2,9 liter grote V6 met Ferrari-DNA in het vooronder, goed voor 540 pk. Kostprijs? 147.000 euro... althans voor wie er snel genoeg bij was. De wagen is immers al uitverkocht...

Volledig scherm Alfa Romeo GTam © HLN Drive

En nu we het toch over Ferrari hebben: de constructeur uit Maranello was ook vertegenwoordigd, onder andere met een Monza SP2. Het ging om een exclusief model dat topvoetballer Zlatan Ibrahimovic als verjaardagscadeau schonk aan... zichzelf. Daarnaast stond een 296 GTB, een plug-inhybride die 25 km elektrisch kan afleggen, maar toch vooral uitpakt met 830 pk en een sprint van 0 tot 100 km/u in 2,9 seconden, van 0 tot 200 km/u in 7,3 seconden. Ook het prijskaartje is, met 269.000 euro, indrukwekkend.

En daarmee is het Italiaanse geweld nog niet voorbij, want Maserati toonde in Knokke zijn MC20 voor het eerst aan het Belgische publiek. Voorlopig heeft die nog een V6-motor, maar binnenkort zou ook een 100% elektrische versie worden onthuld.

Duitse drie

Ook de gekende Duitse constructeurs tekenen present. Audi met zijn RS e-tron GT. BMW stelde de nieuwe iX en de BMW M3 GT2-racewagen tentoon. Die laatste was onder handen genomen door kunstenaar Jef Koons.

Volledig scherm BMW Art Car © HLN Drive

Ook Bentley kwam trouwens met een artistiek project op de proppen, de Unifying Spur, die via zijn design diversiteit en inclusie wil omarmen.

Volledig scherm Ook Bentley pakte uit met een kunstwagen, dit is de Unifying Spur. © HLN Drive

Mercedes tot slot stalde zijn EQS en nieuwe S-Klasse in plug-inhybride vorm uit. De batterij van de S-Klasse is 28,6 kWh groot, goed voor meer dan 100 km aan elektrische autonomie. Daarmee beperkt de Duitser zijn CO2-uitstoot tot 14 tot 22 gram per kilometer, meer dan genoeg om in ons land in aanmerking te komen voor een gunstige fiscale behandeling.

In een black box mochten we tot slot naar de nieuwe Mercedes-AMG SL kijken. Het model wordt pas later deze maand voorgesteld, maar wie camera en smartphone aan de ingang liet liggen, mocht wel al even een kijkje gaan nemen. Hou zeker HLN Drive in de gaten, want de nieuwste cabrio van Mercedes belooft veel goeds...

Volledig scherm In deze blackbox zat de Mercedes AMG SL verstopt. © HLN Drive

Hypercars

Achteraan in de tent vinden we dan weer een aantal minder gekende modellen terug. Supercar-bouwers die in gelimiteerde oplage een wagen bouwen, er bestaan er heel wat van, maar in Knokke vinden we vooral merken met de nodige referenties. Zo is Pininfarina de beroemde koetswerkbouwer van de Battista. Touring ontwierp de legendarische Superleggera. Dallara, aanwezig met de Stradale, verdiende zijn strepen dan weer eerst in de racerij. Tot slot kwam ook DeTomasso zijn SP72 tonen. Vooral in de jaren 70 en 80 was hij een bekende sportwagenbouwer. Zo stond zijn model ‘Pantera’ onder andere op de oprit van Elvis Presley en... Will Tura!

Volledig scherm Boven: Detomaso SP72 en Dallara Stradale; Onder: Touring Superleggera en Pininfarina Battista. © HLN Drive

Van Will Tura naar Artura. Want dat model stalde McLaren in Knokke. De nieuwe hybride sportwagen heeft een motor van 680 pk en knalt in 3 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Met een accupakket van 7,4 kWh kan de wagen zo’n 30 kilometer volledig elektrisch afleggen. Inderdaad, ook sportwagens ontsnappen niet aan de milieudoelstellingen.

Bond, James Bond

Wie plug-inhybride sportwagen zegt, zegt Polestar 1. Het Chinees-Zweedse merk zwaaide met zijn eerste model uit met de Polestar 1 gold edition. Uitgevoerd in het goud, uiteraard, met afstekende zwarte velgen. Ook binnenin is alles zwart, de zetels zijn afgewerkt met gouden stiksels. Dit gouden model wordt slechts 25 keer in elkaar geschroefd.

Volledig scherm Polestar 1 Gold Edition © HLN Drive

Het aantal wagens is haast niet te tellen. Alpine was aanwezig met zijn sympathieke A110. Aston Martin haalde zijn V12 Speedster uit de garage, die kost 875.000 euro en heeft een opvallend opbergvakje voor je helm.

Volledig scherm Aston Martin V12 Speedster met opvallend opbergvak voor de helmen. © HLN Drive

Jaguar Land Rover (JLR) stelde tot slot de gelimiteerde Bondversie van de Land Rover Defender voor. In een mysterieuze zwarte versie, bijgestaan door 22-duims zwarte velgen én blauwe remklauwen vooraan. Het is immers de wagen van de slechteriken uit de film. Net als bij de Alfa, waar we dit overzicht mee begonnen, is deze wagen duur, gelimiteerd en vooral... nu al uitverkocht!

