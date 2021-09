Dit zijn de beste kleine stads-SUV’s

“Lamborghi­ni-wrak dat je zelf in elkaar moet zetten is een koopje”

11 september Een Lamborghini Countach 5000S uit 1982 is op 26 september te koop op een veiling in het Britse Berkshire. De auto is gespoten in de verkeerde kleur en ligt helemaal uit elkaar, maar gaat naar verwachting toch bijna 200.000 euro opbrengen. Toch is dat een koopje, zeggen experts.