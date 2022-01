Dit waren de meest populaire autokleuren in 2021

Wit blijft wereldwijd de populairste autokleur, maar in Europa gaat grijs sinds dit jaar aan de leiding. Felle kleuren blijven - op enkele uitzonderingen na - een marginale rol spelen in het wereldwijde wagenpark. Blauw is bezig met een sterke opmars.

Axalta is een van de toonaangevende leveranciers van lak aan de auto-industrie. Het Amerikaanse bedrijf onderzoekt sinds 1953 elk jaar welke autokleuren het meest gevraagd zijn.



Onlangs heeft Axalta de cijfers voor 2021 gepubliceerd. Wat blijkt? Wereldwijd blijft wit grotendeels dominant, ook al omdat het in warme landen de hitte van de zon beter afstoot. Volgens Axalta was 35 procent van de in 2021 verkochte auto’s wit, met 21 procent basiswit en 14 procent parelwit. Zwart, donkergrijs en zilvergrijs zijn daarna het meest populair.

Blauw

Blauw is de kleur die traditioneel wordt geassocieerd met elektrische auto’s en de verkoop daarvan is sterk gestegen. Blauw groeit wereldwijd met 1 procent tot 8 procent en de populariteit daarvan overtreft nu zilvergrijs in Noord-Amerika, Afrika, Japan, Zuid-Korea en Europa.



In dat laatste werelddeel is de meest opmerkelijke trend de opmars van donkergrijs, dat nu wit aan de top van de ranglijst onttroont. Deze twee kleuren hadden in 2020 beide een aandeel van 25 procent, nu is donkergrijs goed voor 27 procent en wit voor 23 procent.

Een blauwe Tesla Model Y in China.

Wit is sinds 2011 al wereldwijd de dominante kleur. Dat komt voornamelijk door het grote aantal witte voertuigen in Azië. Toch loopt het aandeel witte auto's terug sinds het hoogtepunt van 39 procent in 2017. Dit jaar daalde wit drie procentpunten, grotendeels als gevolg van een daling in alle regio’s, maar vooral in China.

Wereldkleurranglijst in 2021: wit (35 procent)

zwart (19 procent)

donkergrijs (19 procent)

zilvergrijs (9 procent)

blauw (8 procent)

rood (5 procent)

bruin/beige (3 procent)

groen (1 procent)

geel/goud (1 procent)

overige (<1 procent)

Wit is sinds 2011 al wereldwijd de dominante kleur.