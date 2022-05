Dit is de nieuwe Range Rover Sport: “Een hoop technologie om dingen te kunnen die geen mens er ooit mee zal doen”

Land Rover is zowat de uitvinder van de dynamische SUV. In 2005, zeventien jaar geleden inmiddels, kwam het voor het eerst met de Range Rover Sport op de proppen. Er werd toen best argwanend naar het concept gekeken. Zwaar en hoog, dat is moeilijk verzoenbaar met dynamiek. Dat er een loopje genomen werd met de wetten van de fysica boeide het publiek niet. De Range Rover Sport werd een commercieel succes en hoogpoters met dynamische lijnen zijn inmiddels gemeengoed. Zelfs bij volumemerken vind je ze. En de Range Rover Sport zelf? Die is nu aan zijn derde generatie toe.

Knallen door het water in IJsland

Je zal voor een nieuw exemplaar al meteen 95.000 euro moeten neertellen. Daarvoor krijg je dan wel een auto die meer kan dan een andere. Natuurlijk zoekt geen enkele klant er de limieten van op en malen ze allemaal hun kilometers in woonwijken, steden en op snelwegen. Maar de Britten weten verdraaid goed dat het idee dat je auto onoverwinnelijk is, verkoopt. Daarom: een stunt. Traditie bij Land Rover. In IJsland vocht de Range Rover Sport tegen de overlaat (het verlaagde gedeelte van een dijk waar het water overheen kan stromen) van de Karahnjukar-dam. Daar stroomt 750 ton water per minuut voorbij. De vierwielaandrijver overwon het natuurgeweld, natuurlijk. Aan het stuur: Jessica Hawkins, stuntpilote van James Bond, om er nog maar eens een handig uitgespeelde marketingkaart bij te sleuren.

Volledig scherm In IJsland vocht de Range Rover Sport tegen de overlaat van de Karahnjukar-dam. © rv

De lat wordt weer hoger gelegd. Een halve meter veerweg per wiel, dat is gemakkelijk het dubbele van wat gebruikelijk is. Een terreinsysteem dat niet alleen mechaniek (met vergrendelbare differentiëlen) inschakelt, maar ook sensoren en een hoop software bezigt om je zonder zweten over absurde hindernissen te krijgen. Slijk heeft een heel ander programma dan rotsen bijvoorbeeld. Kortom, een hoop technologie om dingen te kunnen die geen mens er ooit mee zal doen.

Volledig scherm Aan het stuur zat Jessica Hawkins, stuntpilote van James Bond. © Dom

De kans dat z’n bestuurder de kolos met overgave de bocht in gooit, is al heel wat groter. Ook dat moet kunnen. Een luchtophanging met twee kamers (en daarom instelbare hardheid — een primeur), optionele vierwielbesturing en zelfs elektromotoren die tegendruk geven om ervoor te zorgen dat de auto niet in de bocht gaat leunen, moeten er allemaal voor zorgen dat je niets merkt van de minstens 2,3 ton massa. Bijna al die snufjes zagen we eerst op de (eveneens nieuwe) Range Rover waar je op HLN al exclusief de eerste rij-impressie van vindt.

Over Alexa en ecologisch leder

In het exclusieve segment waarin de Range Rover Sport uitkomt (tegen concurrenten als een Audi Q8 en een Porsche Cayenne Coupé) moet je ook slim zijn. Die snaar wordt bespeeld door onder meer stembesturing via Alexa (van Google) aan te bieden. En ook in de strijd om meer welbehagen worden nieuwe, slimme oplossingen ingezet. Zo wordt Active Noise Canceling (dat ongewenste geluiden elimineert door via een luidspreker een tegengestelde geluidsgolf uit te sturen) ingeschakeld. De speakers zijn ingebouwd in de hoofdsteunen. Een eerder experiment (bij de Land Rover Discovery) met een exclusief stoffen interieur als alternatief voor leder was niet succesvol. Zou ook wat met de prijs van ruim 7.000 euro te maken kunnen hebben. In elk geval: hier geen stof om je geweten te sussen, maar (optioneel) milieuvriendelijk namaakleder.

Volledig scherm © rv

Een Range Rover is ook een Land Rover

Het team onder designdirecteur Jerry McGovern — onbescheiden, maar erg succesvol — pende een auto met een stijl die voortbouwt op het succesrecept van voorheen. Een hoge oplopende gordellijn, aflopende daklijn en een grote overhang achteraan zijn daarvoor kenmerkend. De lichten werden voor- en achteraan slanker en er is weer meer aandacht voor aerodynamica. Zo ligt al het glas in één vlak en springen de deurgrepen nu uit het koetswerk tevoorschijn.

Zoals bijna altijd het geval is, is generatie 3 weer wat groter dan voorheen. De wielbasis (de afstand tussen de voor- en achterwielen) groeide met zeven centimeter tot net geen drie meter. De totale lengte bedraagt nu 4,94 meter, bijna tien centimeter meer. Maar de breedte met de buitenspiegels ingeklapt werd zowaar drie centimeter minder. Toch is hij nog steeds 2,04 meter breed. Op de kofferklep worden trouwens niet alleen de letters ‘RANGE ROVER’ uitgesmeerd. Je ziet er ook nog steeds het ovalen Land Rover-logo. Officieel is dit immers een Land Rover Range Rover Sport. Dat zorgt weleens voor verwarring en daarom wordt er nog maar eens over nagedacht om van Range Rover een apart merk te maken.

Vanaf 2024 ook helemaal elektrisch

Land Rover speelt in een segment dat traditioneel populair is onder zelfstandigen en vrije beroepen. Het liet zich echter in snelheid pakken door almaar strengere regelgeving op vlak van CO 2 -uitstoot en elektrificatie. Met man en macht wordt gepoogd de achterstand in te halen. Helemaal lukt dat nog niet. Een compleet elektrische variant staat pas in 2024 op de planning. Maar er is bij de lancering wel een plug-inhybride die een elektrisch rijbereik van meer dan 100 kilometer belooft en daarom een (voor even nog) fiscaal aantrekkelijke uitstoot van 18g CO 2 /km kan voorleggen. Een vermogen van 510 pk moet je doen vergeten dat de prijs exotisch is.

Daarover gesproken: elders in het gamma vind je ook nog een 530 pk sterke 4,4-liter V8 met compressor die al 4,5 seconden na de start 100 km/u kan rijden. Sportwagenprestaties. Rationeler zijn de diesels. Drie zijn er: allemaal met zes cilinders, drie liter longvolume en vermogens van achtereenvolgens 250, 300 en 350 pk. Ten slotte zijn er ook nog drieliters op benzine met 360 of 400 pk en beperkte elektrische ondersteuning (mild hybrid). Een sleepgewicht van 3,5 ton is de regel. De plug-inhybride is de uitzondering: die verdraagt ‘maar’ drie ton aan de trekhaak.

Lees ook: