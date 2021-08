Dit budget reserveert de Belg voor zijn auto (en deze wagens krijg je ervoor)

HLN DriveEen auto is voor veel Belgen een statussymbool. Een teken op de oprit dat je het gemaakt hebt in het leven. Maar hoeveel geld wil de Belg uitgeven aan zijn vierwielers? HLN Drive dokterde het uit en selecteert meteen enkele mooie opties binnen het gegeven budget.

Als basis voor ons onderzoek gebruikten we de test van HLN Drive: in tien vragen gidsen we je naar de ideale auto voor jouw rijprofiel. Een van die vragen peilt naar het budget dat je wil spenderen aan je auto. En de uitslag is best opvallend. De helft van de meer dan 400.000 deelnemers houdt immers een budget van minder dan 25.000 euro achter de hand en 15% stelt een bovengrens van meer dan 100.000 euro in. Al kan dat laatste verklaard worden door het feit dat heel wat respondenten gewoon geen budget wilden instellen tijdens de vragenronde. Hoe dan ook, deze verdeling kwam uit onze test:

Volledig scherm Budget dat de Belg reserveert voor zijn auto © HLN Drive

25.000 euro mag geen groot budget lijken, maar uiteindelijk blijkt (zeker qua basisprijs) dat de keuze best wel uitgebreid is. Met heel wat kleine stadswagens uiteraard, zoals de Toyota Aygo of de Citroën C1, maar ook heel wat grotere modellen en zelfs SUV’s of monovolumes, alsook een middelgrote break zoals de Ford Focus Clipper of Seat Leon Break.

Stadswagens

Bij de stadswagens is de Mazda3 een van onze favorieten. De wagen is meer dan behoorlijk afgewerkt en stuurt vrij sportief. Bovendien werkte Mazda aan een vernieuwend motorconcept: SkyActiv X. Deze benzinemotor loopt ongeveer als een diesel. De brandstof wordt dus niet tot ontploffing gebracht met een vonkje, maar onder druk. Een moeilijk gegeven, maar Mazda wist de code te kraken. Wij mochten al rijden met deze motor en merkten duidelijk een lager verbruik op. Niet zo laag als dat van een hybride, maar de Japanners weten het wel goed te benaderen.

Volledig scherm Mazda3 © Mazda

Een andere mogelijke keuze is de Seat Leon. Het model, technisch verwant aan de Audi A3 en Volkswagen Golf, weet er qua styling toch wat tussenuit te springen ten opzichte van zijn collega’s. Met de Honda Jazz kan je dan weer voor een heel praktisch model kiezen. Standaard past er 298 liter in de bagageruimte. Als je de achterbank neerklapt, vergroot je die ruimte tot 1.199 liter en dat is ver boven het gemiddelde in deze categorie. Bovendien is de motor van deze Japanner een zuinige hybride.

Volledig scherm Hyundai Bayon © Hyundai

SUV’s

Ook SUV’s vallen binnen het opgegeven budget. Niet de middelgrote die zo populair zijn, genre Volkswagen Tiguan, maar wel de iets kleinere modellen, die handig zijn voor in de stad. Daar hoort bijvoorbeeld de Hyundai Bayon bij, een praktische wagen die een grote koffer combineert met veel zitruimte. Of de SsangYong Tivoli, die een riant plaatsaanbod koppelt aan verbeterde stoelen die een degelijke steun bieden. Bovendien kan je de wagen ook uitrusten met een motor op CNG, een ecologisch alternatief voor benzine of diesel. Als laatste kleine SUV pikken we er de Opel Crossland uit, dit jaar vernieuwd en al jaren een populair model in zijn categorie.

