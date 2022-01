D’Ieteren wordt invoerder van elektrische supersportwagens Rimac

D’Ieteren is onder meer invoerder van de merken van de Duitse Volkswagen-groep. In het portfolio zitten ook de supermerken Bugatti, Lamborghini en Bentley. “Rimac wordt een extra troef in het portfolio van D’Ieteren”, zegt Jean-Marc Ponteville, woordvoerder voor D’Ieteren Automotive.

Lees ook Bugatti overgenomen door relatief onbekend bedrijf uit Kroatië

Rimac Automobili werd in 2009 opgericht in Kroatië en stelt vandaag 1.300 mensen tewerk, van wie 1.100 ingenieurs. Het bedrijf fabriceert volledig elektrische supersportwagens. Van zijn nieuwe model Nevera, waarvan er een te bezichtigen is in Autoworld, zullen 150 exemplaren gebouwd worden in de Rimac-fabriek in Zagreb.

Topsnelheid: 412 km/uur

De Nevera is een auto met liefst 1.914 pk, goed voor een sprint van 0 tot 100 km/u in 1,97 seconden. In 9,3 seconden zit de auto aan een snelheid van 300 km/u, de topsnelheid bedraagt 412 km/u. Aan de auto hangt een prijskaartje dat begint bij zowat 2,1 miljoen euro.

Geïnteresseerden kunnen voor de auto terecht bij de Bentley- en Lamborghini-vestiging van D'Ieteren in Drogenbos.