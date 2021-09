Diesel was nooit zo duur: zo rij je het zuinigste

HLN DriveMaar liefst 1,652 euro betaal je vanaf vandaag voor een liter diesel in ons land. Een recordprijs. Gelukkig kan je je tankbudget onder controle houden via de juiste rijstijl. HLN Drive legt uit hoe je zo zuinig mogelijk rijdt.

Schakel de juiste systemen in

Wie een start-stopsysteem heeft, houdt dit uiteraard ingeschakeld. Dit systeem legt de motor stil wanneer je staat aan te schuiven in de file of moet wachten aan een rood licht. Als je zo’n systeem niet in de wagen hebt, kan je de motor uiteraard zelf stilleggen wanneer je denkt ergens langer dan een minuut te blijven staan, bijvoorbeeld aan een gesloten overweg. Ook de juiste rijstand selecteren, kan helpen. Vaak heb je de keuze uit comfort, sport en eco. Die laatste stand verlaagt de gasrespons en laat de automatische versnellingsbak vroeger schakelen. Het werkt ook soms op bepaalde comfortsystemen in de wagen, zoals de airco.

Rij niet te snel en gebruik cruisecontrol

Wist je dat je 25 procent meer brandstof verbruikt bij 130 km/u dan wanneer je 100 km/u rijdt? Trager rijden, bespaart brandstof. Maar ook aan een constante snelheid rijden, is belangrijk. Je motor hoeft dan immers “geen extra inspanning” te doen om te versnellen en kan aan een constant toerental blijven draaien. Een getrainde rechtervoet slaagt hier al goed in, maar wanneer je auto is uitgerust met cruisecontrol, maak je hier uiteraard best gebruik van. Sommige modellen hebben zelfs adaptieve cruisecontrol, waarmee je ook automatisch afstand houdt ten opzichte van je voorligger.

Zorg voor de juiste bandenspanning

Rij met de juiste bandenspanning. Die kan je vinden in het infoboekje van je wagen of aan de binnenkant van je tankklep. Je bandenspanning kan je altijd nakijken in je dashboard, althans als je auto minstens uit 2012 dateert. Rijden met een foute bandenspanning kan je verbruik immers met 3 tot 5 procent doen toenemen.

Kies voor een zuinig model

De beste tip om minder brandstof te verbruiken, is uiteraard om voor een zuinig model te kiezen. Mercedes is bijvoorbeeld het enige merk dat vandaag de dag plug-in hybride dieselwagens in zijn gamma heeft, zoals bijvoorbeeld de GLE of de E-Klasse. Zij hebben een elektromotor en een batterij: je woon-werkverplaatsing kan je meestal elektrische afleggen en voor langere afstanden kan je beroep doen op de dieselmotor. Wie veel laadt en zijn verplaatsingen onder controle houdt, kan met andere woorden heel lang doorrijden zonder zijn dieselmotor te moeten aanspreken.

Geen geld voor zo’n dure plug-in? Ook lager op de budgettaire ladder vind je zuinige wagens. Zo houdt de Britse autosite WhatCar elk jaar een grote vergelijkende test tussen verschillende dieselwagens. Daar kwam dit jaar de Opel Astra als zuinigste uit de bus, met een verbruik van 56 miles per gallon of zowat 4,2 liter per 100 kilometer in ons metrisch stelsel. Let wel op, de Astra wordt binnenkort volledig elektrisch, lees er hier alles over. Ook de Skoda Superb Combi en de Ford Focus scoorden trouwens goede punten op de test.

