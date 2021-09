Deze BMW bestaat volledig uit gerecycleerde materialen

Duitse krant: “1,1 miljard euro Duitse subsidie voor Tesla”

8:16 Autoproducent Tesla krijgt van Duitsland een subsidie van ruim 1,1 miljard euro voor de realisatie van zijn accucellenfabriek in Grünheide nabij Berlijn. Het geld komt uit een pot geld van in totaal 2,9 miljard euro die de Duitse regering apart heeft gezet ter ondersteuning van accuprojecten in het land, schrijft de Duitse krant Der Tagesspiegel.