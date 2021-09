Deze automerken staan het verst in hun elektrische transitie

Dataleverancier JATO becijferde hoeveel procent van de totale verkoop van de autogroepen uit EV’s bestond. Groepen inderdaad, zo is de groep Geely uit onderstaand lijstje bijvoorbeeld het bedrijf boven onder meer Volvo, Polestar en Lynk & Co. Toyota is dan weer de combinatie van de Japanse constructeur en zijn dochtermerk Lexus. Onder de vleugels van de Volkswagengroep resideren dan weer, naast VW, onder meer Audi, Seat, Skoda en Porsche. En Stellantis? Dat is een recente fusie die onder meer Opel, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo en Jeep omvat.

Meteen blijkt dat alle groepen over de jaren heen betere cijfers laten noteren. Enkel Jaguar-Land Rover verkocht in 2021 procentueel minder elektrische wagens dan in 2020. Dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat de Jaguar I-Pace voorlopig nog de enige EV in het gamma is, terwijl net in dat jaar een ander populair model, de Defender, een nieuwe versie kreeg. Hoe dan ook zal dit binnenkort snel veranderen. Vanaf 2025 zal Jaguar immers enkel EV’s verkopen. Land Rover volgt pas in 2036.

Tesla uiteraard op kop

Beste leerling van de klas is uiteraard Tesla. Kan ook moeilijk anders, als je enkel 100% elektrische voertuigen verkoopt. Geen enkel automerk komt maar in de buurt, de meesten scoren een EV-aandeel van zowat 10%. Enkel SAIC raakt aan bijna 50% EV verkoop. Niet onlogisch, aangezien zij in Europa enkel MG invoeren, dat met de ZS EV en Marvel R momenteel 2 EV’s in het gamma heeft en slechts één wagen met verbrandingsmotor, de plug-in hybride EHS.

De tabel van JATO kan je hieronder bekijken. Noteer vooral dat het aandeel EV’s steeds sneller toeneemt. In 2018 was slechts 1% van de nieuwverkochte wagens elektrisch, vandaag zitten we al aan 7,6% bij de 22 grote automerken die in Europa worden verdeeld.

Volledig scherm EV verkoop © JATO

Niet alles is wat het lijkt

Toch moeten we ons niet blindstaren op de EV-verkoop alleen. Uit bovenstaande tabel zou je bijvoorbeeld kunnen concluderen dat ecologisch rijden bij Toyota niet echt hoog in het vaandel gedragen wordt. Met de Lexus UX zit er slechts één EV in het gamma, maar de Japanners zetten wel hard in op hybride rijden. En dat heeft een goede invloed op de gemiddelde CO2-uitstoot van het merk. Iets lager in de becijfering van JATO vinden we immers een tabel met de gemiddelde uitstoot van de verkochte wagens van volumemerken. Met 94 g/km staat Toyota afgetekend aan kop.

Volledig scherm Gemiddelde CO2-uitstoot volumemerken © JATO

De Japanners zullen onder de steeds strengere Europese reguleringen binnenkort trouwens een elektrisch gamma uitrollen. Net als de andere merken trouwens. Wil je op de hoogte blijven van het meest recente autonieuws? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief van HLN Drive!

