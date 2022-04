Deze apps staan best op je telefoon wanneer je een ongeval met je auto hebt

IndependerJe bent niet de eerste die het kwijtspeelt: het papieren Europees aanrijdingsformulier in je auto, dat je ter plekke moet invullen na een schadegeval. Wat als je het niet bij hebt of niet terugvindt? Met een online app gaat schade aangeven eens zo makkelijk. Independer.be nam de belangrijkste onder de loep.

Wie is niet van zijn melk na een ongeval met blikschade, hoe klein ook? Niet te verwonderen dus dat door de stress of de shock ook veel aanrijdingsformulieren gewoon verkeerd of onvolledig worden ingevuld op de plaats van het gebeuren. Dat leidt tot de nodige onduidelijkheid, correcties en heel wat rompslomp nadien. Met een digitale schadeaangifte vermijd je die problemen voor het grootste stuk. Het voordeel is dat je met zo’n app je verzekeringsgegevens op voorhand en in alle rust kunt invullen. Zo maak je gegarandeerd minder fouten. Bovendien kun je zelfs standaard aanduiden wie verantwoordelijk is, zodat ook vervelende discussies ter plekke worden vermeden.

Wat moet je doen bij een accident? Dit stappenplan hou je best in je achterhoofd.

Welke app kies je?

Sommige verzekeringsmaatschappijen brachten een eigen app op de markt, waarmee ook een digitale schadeaangifte mogelijk is. Maar je kunt ook de gratis apps downloaden die zijn ontworpen door onafhankelijke instanties zoals Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeraars).

Crashform: weinig uitleg

Met deze app van Assuralia kun je zowel op smartphone als op tablet je ongeval digitaal aangeven. Als je verzekeraar aangesloten is bij Assuralia, dan vind je een QR-code terug op je verzekeringsbewijs (de zogenaamde ‘groene kaart’). Het grote voordeel is dat je bij een ongeval meteen je verzekeringsgegevens in no time kunt oploaden. Crashform bestaat in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als gebruiker moet je enkel de omstandigheden van het ongeval aanvinken, de schade aan de voertuigen aangeven en dan foto’s toevoegen.

Een nadeel is wel dat je tijdens het invullen van het schadeformulier geen verduidelijking krijgt bij bepaalde invulposten. Zoek je een antwoord tussen de FAQ’s, dan gaan je ingevulde gegevens namelijk verloren! Slechts een van de twee betrokken partijen moet over een smartphone of tablet beschikken om aangifte te doen via de app. Je moet wel allebei een e-maildres hebben om de aangifte te kunnen ontvangen. Als je je ongevalsaangifte hebt ondertekend op je smartphone, wordt ze meteen naar je eigen mailbox, die van je verzekeraar én die van je tussenpersoon gestuurd.

Volledig scherm © Crashform

Assisto: gebruiksvriendelijker

Assisto is een andere Belgische app, maar eentje die zich richt tot de volledige Europese markt. Het grote voordeel is toch wel de grotere gebruiksvriendelijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit dertien verschillende talen. Als je jouw deel van het aanrijdingsformulier ingevuld hebt, kun je zelfs de taal wijzigen. Zo kan de tegenpartij indien nodig zijn eigen taal kiezen, wat een plus is als je op vakantie in Europa een ongeval hebt. Daarnaast kun je permanent schakelen tussen de ingevulde gegevens en de FAQ’s, zodat je meer uitleg krijgt indien nodig. Assisto biedt ook een uitgebreidere lijst van situatieschetsen aan dan Crashform, waardoor je bij elk schadegeval meteen de passende schets kunt aanvinken. Je moet het document wel zelf doorsturen naar je verzekeraar als je klaar bent.

Volledig scherm Assisto © Assisto

Tip: Heb je een ongeval op weg naar je werk? Dan moet je hier rekening mee houden.

Let op voor de bonus-malusgraad

Opgelet! Bij een schadegeval waarvoor jij aansprakelijk bent, verhoogt je bonus-malusgraad. Dat wil zeggen dat je voortaan een hogere premie moet betalen. Daarom is het een must om na een ongeval te checken of je nog altijd de voordeligste verzekering hebt. Na elk schadegeval kun je namelijk je verzekering opzeggen, en overstappen naar een andere verzekeraar. Bekijk hier of jij minder kan betalen voor je autoverzekering.

