De tien gekste nummerplaten in België: hoeveel kost zo’n gepersonaliseerde nummerplaat en wat zijn de regels?

Een nummerplaat personaliseren is enkel mogelijk voor personenwagens; een optie waar vorig jaar 11.021 automobilisten gebruik van maakten. “Ondanks de coronapandemie, waarin we toch minder vaak de baan op gingen, blijft het concept aan populariteit winnen. “Voor professionals is het alvast een interessante manier om de naam van hun zaak in het verkeer in de schijnwerpers te zetten.” De kostprijs van 1.000 euro is voor ondernemingen dan ook fiscaal aftrekbaar. Particulieren die opteren voor een nieuwe gepersonaliseerde nummerplaat beschouwen het prijzige kostenplaatje eerder als een noodzakelijk kwaad om hun persoonlijkheid, grote hobby, passie of geloofsovertuiging te kunnen uitdrukken. Of ze vinden het gewoon leuk. Denk daarbij maar aan nummerplaten als OLIFANT, POWERFUL of JESUS.

Procedure van aanvraag

Als de prijs je niet heeft afgeschrikt, zal de aanvraagprocedure dat in ieder geval ook niet doen. “Op de website van de FOD Mobiliteit kan je heel eenvoudig een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen,” zegt Thomas De Spiegelaere. Daarvoor ga je naar de pagina “Mijn wagen, Mijn plaat” en klik je op de link naar Persoplate, waar je een gepersonaliseerde nummerplaat kunt reserveren. Daar kan je kiezen of je de aanvraag in eigen naam of voor een vennootschap doet. Identificeer je met je eID-kaartlezer of via de ‘Itsme’-app om te controleren of jouw favoriete combinatie nog beschikbaar is. Als je applicatie door de DIV aanvaard wordt, zal je per e-mail verzocht worden om binnen de tien dagen 1.000 euro over te schrijven. Daarbij komt nog eens 30 euro voor de aanmaak van de kentekenplaat én het afleveren aan huis door bpost.