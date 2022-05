De schatting van het veilinghuis was al bizar hoog, maar iconische Peugeot brengt nóg veel meer op

Groot-Brittannië wil televisie­kij­ken in zelfrijden­de auto’s toelaten. “Hopelijk doet België dit niet”, zegt verkeersex­pert

Groot-Brittannië is van plan om in de loop van de zomer de wegcode te veranderen voor zelfrijdende wagens. Binnenkort zal je volgens de wegcode in dit soort auto’s televisie mogen kijken achter het stuur. “België voert dit beter niet in. Met de huidige technologie is dit echt gevaarlijk”, zegt professor in verkeerskunde Tom Brijs.

20 april