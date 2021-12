“De nieuwe batterij brengt de evolutie van elektrische motorfietsen in een stroomversnelling”: één motormerk heeft al een bereik tot 420 km

Nu alle grote automerken al elektrische wagens hebben, kan de wereld van de motorfiets niet anders dan volgen. Dat een icoon als Harley-Davidson naar de beurs trekt met een apart merk voor elektrische moto’s, toont aan dat het tijd is voor de grote doorbraak. Maar hoe voelt dat, elektrisch rijden? En wat is er vandaag al op de markt? Onze motorexpert Arno Jaspers geeft de stand van zaken en vertelt wat er al op de markt is.