Daarom verbruikt je auto meer op warme dagen (het ligt niét enkel aan de airco)

Hoelang kan je een foodbox laten staan in deze hitte? Twee experts lichten toe: “Vooral ouderen hebben sneller last van die hittebacte­riën”

Ook met de hitte moet er gegeten worden, al is het niet evident om onze voeding koel te houden. Wat doen we best met onze boodschappen? En wat met een foodbox die thuisgeleverd wordt? Marie Vande Kerkhof, Brand & PR Manager van HelloFresh vertelt welke voorbereidingen de maaltijdbox neemt tegen de hitte en diëtiste Nele Steenackers licht toe wat de impact van ‘opgewarmde’ voeding op onze gezondheid is. Kan het zoveel kwaad?

18 juli