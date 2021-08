Curryworsten, fietsen en parfum: ook dit maken autoconstructeurs

Curryworsten

Meer omzet dan een wagen genereert Volkswagen er niet mee, maar het meest verkochte product van de Duitse autobouwer is wel geen Golf of Tiguan. Nee, met 7 miljoen exemplaren per jaar is de curryworst de populairste Volkswagen. In 1973 kwam het hoge woord uit de rekenkamer van Volkswagen: het is voordeliger – gezien de grote aantallen de VW-werknemers eten – om zelf de curryworsten te gaan maken. En zo geschiedde. De curryworst heeft zelfs een origineel onderdelennummer (199 398 500). Het hapje zorgt trouwens geregeld voor beroering in de fabriek. Enkele jaren geleden kwamen de werknemers in opstand omdat het recept van de saus veranderd zou worden. Deze maand staat de fabriek dan weer in rep en roer omdat VW de worst van het menu zou willen schrappen en enkel vegetarische schotels wil aanbieden.