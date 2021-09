Creatief recycleren: dit gebeurt er met de afgedankte batterij van je elektrisch voertuig

HLN DriveBatterijen van elektrische wagens bevatten heel wat zeldzame stoffen. Potentieel vervuilende ook. Daar goed mee omgaan is dan ook heel belangrijk. We willen geen vuilnisbelten vol oude EV-batterijen, laat staat dat er gevaarlijke stoffen in het milieu lekken. HLN Drive somt een aantal initiatieven op die bewijzen hoe innovatief we kunnen omspringen met oude batterijen.

Volgens Bloomberg kan een afgedankte lithium-ion batterij van een elektrische bus of auto nog zeker zeven tot tien jaar dienst doen als opslag- en afgiftemedium voor energie. De meesten hebben immers nog zo’n 80% van hun originele capaciteit. Misschien net niet genoeg voor een elektrische wagen, zeker als het om een wat ouder model met een eerder beperkt bereik gaat, maar ruim voldoende voor andere toepassingen.

Johan Cruijff Arena

Zo is het dak van de Johan Cruijff Arena, het voetbalstadion van Ajax Amsterdam, vol gelegd met 4.200 zonnepanelen. Die wekken overdag elektriciteit op, al wil je die vooral ’s avonds gebruiken, wanneer het voetbalteam zijn wedstrijd speelt en bijvoorbeeld de stadionverlichting en de verschillende schermen en eetstandjes energie nodig hebben. Wel, in tussentijd wordt die opgewekte elektriciteit opgeslagen in batterijen van… oude Nissan LEAF’s!

Smart Islands

In de Atlantische Oceaan, niet ver van Madeira, ligt dan weer het Portugese eiland Porto Santo. Een stuk noordelijker, voor de kust van Bretagne, ligt het Franse eiland Belle-Île-en-Mer. En in Brazilië heb je de Fernando de Noronha-eilanden. Wat deze ver uit elkaar liggende plaatsen gemeen hebben? Het zijn zogenaamde smart islands, eilanden die energieneutraal willen zijn. Elektrische auto’s, laadstations gevoed door zonnepanelen, energieoverschotten die teruggestuurd worden naar het energienet... de eilanden gaan zo slim mogelijk om met hun groene energie.

Volledig scherm Renault - Porto Santo ecosystem © Renault

Tegen 2030 zou op Fernando de Noronha geen enkele wagen met verbrandingsmotor meer rondrijden. Heel het eiland stapt over op EV’s, vooral Renault ZOE’s en Twizzy’s. Het is immers de Renaultgroep die zijn schouders onder het project zette. De batterijen die gebruikt worden om de energie in op te slaan, zijn dan ook gerecycleerde exemplaren van deze wagens.

Tesla

Tesla – dat ook een grote batterijproducent is – zegt dan weer dat hun afgedankte batterijen van Model S’en of Model X’en niet nog eens tien of vijftien jaar mee kunnen als ‘power pack’ voor bijvoorbeeld stadions. In het Californische Palo Alto werken ze daarom hard aan het op grote schaal herwinnen van kostbare ruwe materialen uit de blijkbaar behoorlijk vermoeide batterijpakketten, zoals lithium en nikkel. Zo wil Tesla recycleren in een ‘closed loop’ in haar eigen Gigafactories.

Volledig scherm Tesla bouwt momenteel een eerste gigafactory in Europa, niet ver van Berlijn (Duitsland). © AP

Niet alles gerecycleerd

Nu, die batterijen mogen dan wel in andere toepassingen gebruikt worden, het Teslascenario staat uiteindelijk elke batterij van een elektrische wagen te wachten, want een batterij geraakt ooit op. Al gebeurt dat niet altijd. Een onderzoek van de Société Nouvelle d’Affinage des Métaux (SNAM), het grootste recyclagebedrijf van batterijen, schatte het aandeel gerecyleerde exemplaren op 70 tot 85%. Ook Umicore in ons land werkt hier aan mee. Maar dat wil dus zeggen dat 15 tot 30% van de batterijen slecht of helemaal niet gerecycleerd wordt, met alle gevolgen van dien. Er is dus nog heel wat ruimte voor progressie.

Volgens een schatting zal tussen nu en 2030 meer dan 12 miljoen ton aan lithium-ionbatterijen in auto’s afgedankt worden. Tegelijkertijd zullen bedrijven 10,35 miljoen ton lithium, kobalt, nikkel en mangaan winnen voor nieuwe batterijen voor elektrische voertuigen. Recyclage van deze materialen uit oude batterijen is met andere woorden broodnodig. De EU zou alvast werken aan een batterijpaspoort zodat ook die laatste procenten straks (op een juiste manier) een tweede leven krijgen.

