Claxonneren, richtingaanwijzers ‘vergeten’, dronken rijden: Belgen zijn de grootste wegpiraten van Europa volgens nieuwe studie

Gent/Kruibeke Rechter niet mals voor wegpiraat (23): “In de volksmond noemen we een chauffeur zoals u een regelrech­te zot”

B.D. (23), een jongeman uit Kruibeke, moet zichzelf op 20 december 2020 in een of andere actiefilm gewaand hebben. De Kruibekenaar scheurde onder invloed over de E17 met twee minderjarige passagiers. Er moest een politiehelikopter aan te pas komen om zijn dollemansrit te stoppen.

7 februari