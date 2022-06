Citroën lanceert een hippe variant van de C4: “Dit model is uitgerekt om coupé-eigenschappen nog meer in de verf te zetten”

Volkswagen stopt samenwer­king in Rusland, maar zwijgt over volledig vertrek

Een grote samenwerking tussen Volkswagen en de GAZ-groep wordt stopgezet, maar voorlopig is het nog wachten op een volledige terugtrekking uit Rusland van de Duitse automaker. De Volkswagen-groep gaat zijn werknemers in de fabriek in het Russische stad Nizjni Novgorod die vrijwillig opstappen een opzeggingsvergoeding betalen. De maatregel is een gevolg van de sancties wegens de oorlog in Oekraïne.

9 juni