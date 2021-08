Caravan trekken met je elektrische wagen? “Goed voorbereiden is een must voor een geslaagde reis”

Aanvankelijk stonden automerken er niet om te springen om een trekhaak aan hun wagen te bevestigen. Niet alleen omdat in die regionen vaak de accu ligt – en er met andere woorden weinig plaats voor is - maar ook omdat het een groot effect heeft op de actieradius van je wagen. Zo’n caravan is zwaar en niet bepaald aerodynamisch. 100 kilometer verliezen op je reële actieradius is geen uitzondering.

Het aantal EV’s met een trekhaak is dan ook beperkt. Zeker een trekhaak die een bepaald gewicht kan slepen, want vaker zijn die dingen gereserveerd voor bijvoorbeeld een fietsendrager, zoals bij de Hyundai Kona of de Kia e-Niro.