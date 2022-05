Brits onderzoek: ‘Parkeer je auto net wél op een donkere plek’

‘Stal je wagen niet op een donkere plek’: het is een wijsheid die we al meekregen van toen we net ons rijbewijs hadden behaald. Maar het Britse Journal of Quantative Criminology publiceerde de resultaten van een nieuw Brits onderzoek, dat net het omgekeerde aantoont. Chauffeurs die hun auto onder het licht van een lantaarnpaal parkeren, riskeren méér kans op inbraak en diefstal. Het onderzoeksteam analyseerde de gegevens van verschillende misdaden op vier verschillende plekken in Groot-Brittannië, terwijl de straatverlichting op deze plekken ingrijpend gewijzigd werd. Het onderzoek liep over negen jaar. Resultaat? Het aantal diefstallen uit voertuigen daalde met 44 procent als de straatverlichting tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends werd uitgeschakeld. De aanpassing leidde wél tot meer autodiefstallen in de aangrenzende straten, die de hele nacht verlicht bleven.

Dieven zien slechter

De reden waarom je in het licht meer inbraak riskeert dan in het donker? Dieven die kans willen maken op buit, proberen eerst een blik in de auto te werpen om te zien of er interessante spullen bijzitten. En dat gaat veel vlotter onder een straatlamp dan in het pikkedonker. Bovendien maakt het duister het voor dieven ook moeilijker om te bepalen of ze veilig kunnen ‘werken’. Inbreken dus. Het is gewoon moeilijker om in het donker om je slot open te pulken, of onderdelen van je wagen te verwijderen. Zaklampen willen dieven helemaal niet gebruiken, omdat ze er dan verdacht uitzien en ook op afstand waarneembaar zijn. Dieven werken dus liever niet in het donker, besluit het onderzoek. Sommige politiediensten geven andere adviezen, en raden aan je auto net wél in het licht te parkeren omdat voorbijgangers dan de diefstal kunnen melden.

Hoe zit het met je verzekering als er iets gestolen wordt?

Maar autodiefstallen voorspellen blijft natuurlijk een complexe aangelegenheid. De ene dief is de andere niet, en je kunt altijd gewoon pech hebben. Vandaar dat een goede diefstalverzekering zo belangrijk is. Autodiefstal en schade door diefstalpoging en inbraak wordt vergoed door de mini omniumverzekering en de full omniumverzekering.

Wat alle verzekeringsmaatschappijen vragen, is dat je in ieder geval meteen aangifte bij de politie doet en een officieel pv laat opmaken. Als er iets gestolen wordt en er zijn inbraaksporen, is de zaak duidelijk. Maar ook als er geen inbraaksporen zijn, tonen de meeste verzekeraars zich inschikkelijk als er iets uit je wagen wordt gestolen. Op voorwaarde dat je je auto op slot hebt gedaan en alle ramen hebt gesloten natuurlijk. Lees in ieder geval goed de voorwaarden van je polis na, zodat je exact je verplichtingen kent. Weet je niet hoe je de kleine lettertjes moet interpreteren? Lees hier wat er zeker in de polisvoorwaarden van je verzekering moet staan.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be. Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.