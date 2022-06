Break of SUV: wie heeft de grootste kofferruimte? Onze autokenner zoekt het uit per merk en legt uit waarom we een ‘station wagon’ niet mogen onderschatten

Eigenaar op vakantie: Tesla hangt al twee maanden aan openbare laadpaal in Amsterdam

De Tesla van een inwoner van Amsterdam hangt al twee maanden aan dezelfde openbare laadpaal, tot grote ergernis van de omwonenden. De gemeente grijpt echter niet in. “We hebben in Amsterdam een groot netwerk van laadpalen”, klinkt het in een reactie. Ook in ons land is de parkeertijd van elektrische of hybride voertuigen niet beperkt tot de tijd van het opladen. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil daar wel verandering in brengen.

30 mei