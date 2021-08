Break, monovolume of SUV? Zo kies je de gezinswagen die bij je past

HLN DriveEen auto kiezen voor je gezin, het wordt steeds moeilijker. Waar eerst een break, een wagen met grote koffer, aangewezen was, werden begin jaren 2000 de monovolumes populair. Vandaag regeert dan weer de SUV. Maar welk type wagen kies je best? HLN Drive geeft advies.

SUV’s zijn populairder dan ooit, blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Het SUV-segment heeft momenteel een marktaandeel van 47,2% (+5,2% ten opzichte van 2020). Die evolutie is grotendeels toe te schrijven aan de middelgrote SUV’s, die hun marktaandeel met 4,3% zagen stijgen in dit eerste semester. De top drie van meest ingeschreven autosegmenten in België in het eerste semester, bestond uit middelgrote SUV’s (27,4%), kleine gezinswagens (17,8%) en kleine SUV’s (15%). Met de Volvo XC40, Hyundai Tucson, BMW X1 en Volkswagen Tiguan staan er zelfs vier SUV’s in de top 10 van de populairste automodellen.

Monovolume: praktisch

SUV’s zijn ook bij gezinnen de populairste koetswerkvariant. Zij nemen al enkele jaren de plaats van de monovolume in bovenaan de “voedselketen”. Die monovolume, denk maar aan de Citroën Berlingo of de Opel Combo, had echter zijn voordelen. De meeste modellen waren bijzonder praktisch ingericht: veel interieurruimte, een grote koffer, vaak handige schuifdeuren. Die praktische inborst gaf de wagens echter vaak de looks van een blikken doos, waardoor ze niet zo stoer ogen als een typische SUV met verhoogd koetswerk en beschermstukken.

Volledig scherm Mercedes B-Klasse © Mercedes

Een aantal monovolumes, zoals de Mercedes B-Klasse, probeert daar wel een einde aan te maken. Dit met een scherper design dat nog altijd praktische aspecten behuist, zoals een verschuifbare achterbank of een grote interieurruimte. Het model is bovendien beschikbaar als een ecologische plug-in hybride.

Break: rijprestaties

Door hun hoger koetswerk durven SUV’s al eens overhellen in de bochten. Hun lagere instap mag dan wel minder praktisch zijn, dat lager zwaartepunt zorgt er wel voor dat een break veel leuker is om mee te rijden. Dat geldt uiteraard voor de gekende Duitse premiumwagens, zoals de net vernieuwde Mercedes C-Klasse. Maar ook bij budgetmerken vind je zeker je gading.

Volledig scherm Mazda6 Wagon © Mazda

Mazda heeft een mooi alternatief in de showroom staan. Eentje met een knappe prijs-kwaliteitverhouding. Hij rijdt niet sportief, daarvoor spelen zijn afmetingen iets te veel in zijn nadeel, maar comfortabel en efficiënt is de Mazda6 Wagon wel. De Japanse autobouwer pakte de ophanging en stuurinrichting aan zodat deze 6 vloeiender, stabieler en preciezer reageert. En dat werpt zijn vruchten af. Bovendien is de wagen vrij compleet uitgerust.

SUV: voor de stijl

Volledig scherm © rv

De belangrijkste reden waarom mensen voor een SUV kiezen, is met andere woorden het uiterlijk. Een SUV komt stoer over en zijn hoger koetswerk geeft bovendien een gevoel van veiligheid. Wie echter wat verder kijkt, kan in de andere segmenten wagens vinden die zeker zo goed bij hun gezin passen. Maar wie zijn wij om te oordelen? Doe zeker eens onze autotest op HLN Drive en kom er in 10 vragen achter welke wagen perfect bij jou past.

