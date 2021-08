Op zoek naar een grote gezinswagen? Deze exemplaren hebben zeven zitplaatsen én zien er mooi uit

Middelgrote SUV’s

Met de GLB bouwt Mercedes sinds kort een pure gezins-SUV. Hij mag dan wel kleiner zijn dan de GLC, het ruimtegevoel aan boord is dat allesbehalve. Optioneel is dit model met een derde zitrij verkrijgbaar. Verwacht er wel niet te veel van. Deze twee extra zitjes zijn volgens Mercedes enkel bruikbaar voor mensen kleiner dan 1,68 meter. Voor de eveneens optionele verschuifbare tweede zitrij kiezen, kan het comfort van passagiers met lange benen wel verhogen. Bovendien blijft er weinig ruimte over in de koffer wanneer alle zitjes gebruikt worden.

Bij de Volkswagengroep kan je dan weer terecht voor de drieling Skoda Kodiaq – Seat Tarraco – Volkswagen Tiguan Allspace. Ook hier zijn de achterste stoelen vooral voor kinderen geschikt, temeer omdat de instap best wel lastig te noemen is. Niet onlogisch ook, wil je veel ruimte voor drie zitrijen, dan heb je een auto met een langere wielbasis nodig…

Grote SUV’s

… zoals in een echt grote SUV! De Toyota Highlander, die al jaren in Amerika en Japan verkocht wordt bijvoorbeeld. Het model staat nu ook in de Europese orderboeken, maar behoudt zijn Amerikaanse afmetingen: maar liefst 4m95 is hij lang! De middelste zetelrij kan je 18 centimeter naar voren verschuiven, zodat de toegang tot de achterste zitplaatsen geen turnoefeningen vraagt. Daar passen net twee volwassenen, zonder veel overschot. Kofferruimte heb je wel nog wanneer de achterste zitjes zijn opgeklapt: 268 liter, da’s vergelijkbaar met een stadswagen.

En ook de Volvo XC90 is zo'n mastodont: Bijna 5 meter lang, bijna 2 meter breed en een gewicht van dik 2 ton. Het materiaalgebruik en de kwaliteit van de zetels is in deze Zweed een stukje beter dan in de Toyota Highlander, maar qua ruimte doet de Japanner het toch iets beter.

Luxewagens

Wie meer luxe wil, zal echter een duurder model moeten kiezen. Zoals de BMW X7. De gigantische Duitse SUV is verkrijgbaar met 5 tot 7 plaatsen en zelfs op de derde zitrij heb je plaats genoeg voor je benen. Een opklaptafeltje en een touchscreen maken het geheel af.

De tegenhanger van de X7 is natuurlijk de Mercedes GLS. Een appartement op wielen, durven we deze zevenzitter wel noemen. Alleen durft hij - zeker wanneer je je laat gaan in de optielijst - wel eens zoveel kosten als een klein appartement. Zijn vanafprijs? 87.120 euro.

Monovolume

Monovolumes werden vroeger veel verkocht, maar hun populariteit is tanende. Toch bieden dit soort wagens heel wat praktische gemakken. Bij een Citroën Berlingo kan je immers makkelijker instappen dankzij de schuifdeuren en er is meer beenruimte dan in een middelgrote SUV. Ook in de mooier vormgegeven Ford S-Max kan je tot zeven passagiers kwijt, maar dit model betaalt een prijs voor zijn looks: de zitjes zijn iets minder goed bereikbaar en eerder geschikt voor kinderen.

