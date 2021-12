Boze Tesla-rijder blaast zijn auto op met 30 kilogram dynamiet

Volgens de video werd de auto in 2013 gebouwd. Hoeveel kilometer het voertuig in totaal heeft gereden, wordt niet vermeld. Doorgaans geeft Tesla een garantie van acht jaar of 150.000 mijl/240.000 kilometer op de batterij en de aandrijfeenheid, dus de bewering van Katainen dat de batterij niet meer in garantie was, zou kunnen kloppen, stelt het Duitse opinieblad ‘Der Spiegel’. De standaardgarantie kan ook komen te vervallen als de batterij wordt geopend of wordt onderhouden door iemand die niet door Tesla is geautoriseerd.