BMW gaat SUV X5 ook in China bouwen vanwege sterke vraag

De in China gebouwde X5 zal verkocht gaan worden op de lokale markt, aldus een woordvoerder. De bouw zou in het tweede kwartaal van volgend jaar moeten gaan beginnen bij het Chinese samenwerkingsverband BMW Brilliance. In de periode van januari tot en met september van dit jaar verkocht BMW in totaal ongeveer 670.000 auto's in China, waarmee het land de belangrijkste markt van het bedrijf is.