“Bij de tweede rit bespaarde ik al 2 euro diesel per 100 km”: onze journaliste volgde een les eco-rijden

“De energieche­que van 100 euro vangt niet eens de stijging voor één maand op”: onze expert legt de nieuwe energie­maat­re­ge­len onder de loep

Na lang onderhandelen is er een akkoord bereikt om onze energiefactuur te doen dalen. Een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en een eenmalige energiecheque van 100 euro moeten de factuur betaalbaar houden. Maar hoe zit dat akkoord nu juist in elkaar? Onze expert beantwoordt enkele belangrijke vragen. “Sinds de lente van 2021 steeg de aardgasprijs met meer dan 1.500 euro voor een doorsnee gezin. Dit is dus echt niet voldoende.”

2 februari