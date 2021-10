Benzine en diesel steeds minder populair. Deze wagens houden wel nog stand

De automarkt verkeert in moeilijkheden. Afgelopen maand september werden in België volgens mobiliteitsfederatie Traxio slechts 27.034 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat zijn er 26,3% minder dan in september 2020 en 24,6% minder dan in september 2019. De gevolgen van corona, uiteraard, maar ook het chiptekort op de internationale markt speelt een rol.

Steeds minder marktaandeel

De grootste ‘slachtoffers’ van de dalende verkoop zijn de modellen met een klassieke verbrandingsmotor. Zij verliezen niet alleen in totale verkoop door voorgenoemde factoren, ook hun marktaandeel gaat steevast achteruit. Terwijl personenwagens met een benzine- en dieselmotor vorig jaar nog respectievelijk 51,3% en 31,3% van de nieuwverkoop uitmaakten, is dat tijdens de eerste negen maanden van 2021 al gezakt naar 44,1% (benzine) en zelfs nog maar 21,6% voor diesel. Dat terwijl die laatste motorisatie tot vijf jaar geleden nog zowat de helft van de markt in handen had. De gunstigere fiscaliteit bij de bedrijfswagens, nog altijd verantwoordelijk voor meer dan de helft van de nieuwe wagens in ons land, drukt duidelijk zijn stempel.

Populariteitslijstjes

De gevolgen zijn ook goed te zien in de populariteitslijstjes die sectofederatie Febiac ons toestuurde: de populairste plug-in hybride (BMW X5) en zelfopladende hybride (Toyota Corolla) gingen dit jaar al vaker ‘over de toonbank’ dan de populairste diesels. Welke dieselwagens de schade nog enigszins kunnen beperken?

Opvallend genoeg staat de Dacia Duster op kop met 2.771 verkochte exemplaren. De budgetvriendelijke SUV van het Roemeense merk gaat enkele typische leasingwagens vooraf, want ondanks de gunstigere fiscaliteit voor elektrische auto’s, blijven sommige bedrijven nog altijd in diesel investeren. Al is het maar omdat hun werknemers heel wat kilometers afleggen. Het is met name BMW dat de twee laatste podiumplaatsen inneemt met de 3 Reeks en de 1 Reeks (respectievelijk 2.509 en 2.479 verkochte exemplaren). Hierna volgen de Peugeot 508 (2.106 keer verkocht) en de Audi Q3 (2.030 keer verkocht).

Volledig scherm De Citroën C3 is de populairste auto in ons land © Citroën

Benzines blijven wel nog onze favoriete keuze, met de Citroën C3 op kop (6.471 verkochte exemplaren). De Fransman is trouwens ook de wagen waar particulieren het vaakst voor zwichten én is de nummer één op de algemene lijst (particulieren en bedrijfswagens samengeteld).

Na de C3 volgen bij de benzines op grote afstand de Fiat 500 (4.713), de Mini Cooper (4.271) en de Dacia Sandero (4.150). Op de vijfde plaats staat de Volvo XC40, met 4.066 exemplaren de populairste bedrijfswagen in ons land. En doordat het model ook als diesel, plug-in hybride en zelfs elektrische wagen vlot van de hand gaat, staat de in Gent gebouwde Zweed net achter de Citroën C3 in de algemene lijst. Een lijst die heel wat modellen met verschillende motoropties bevat, want tegenwoordig durven de automerken niet resoluut één kaart spelen.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door HLN Drive.

HLN Drive is de grootste virtuele autoshowroom van Vlaanderen.