Ben je aan een nieuwe auto toe? Deze modellen schitteren dit najaar in de showrooms

HLN DriveHet najaar is voor de automerken in ons land traditioneel de opbouw naar het autosalon, dat dit jaar hopelijk terug plaatsvindt. Daar horen natuurlijk ook wat nieuwe modellen in de showrooms bij. HLN Drive somt de meest interessante wagens op die je dit najaar al kan gaan bekijken.

De modewoorden voor het najaar zijn – hoe kan het ook anders – “elektrisch” en “SUV”. Liefst van al zelfs gecombineerd. Zo kan je sinds kort de Mercedes EQA spotten in ons straatbeeld. De elektrische versie van de GLA werd dit jaar gelanceerd en is voorlopig beschikbaar met een elektromotor onder de kap van 190, 228 of 292 pk. Een lithium-ionbatterij met nettocapaciteit van 66,5 kWh zorgt voor een rijbereik van 424 tot 430 km, afhankelijk van de gekozen versie . Prijzen beginnen bij 50.000 euro. Ook nieuw bij het merk met de ster, maar een stukje duurder en exclusiever, is de EQS. De stekkerversie van de S-Klasse kost al snel 120.000 euro, maar daar krijg je een EV met tot 731 km actieradius en bovenal een uitermate knap interieur met groot touchscreen voor in de plaats.

Bij concurrent BMW rollen ze dit najaar dan weer de i4 naar de dealer. De elektrische versie van de 4 Reeks zou goed zijn voor maar liefst 600 km actieradius. Van zijn broertje met klassieke verbrandingsmotor neemt hij trouwens het opvallende design met grote grille over. Voor een kleine 60.000 euro parkeer je een i4 op je oprit.

SUV, SUV, SUV,…

Maar goed, we hadden het eigenlijk over SUV’s. Liefst van al elektrisch nog. Dan moet je bij de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 zijn. Aangezien de merken nauw samenwerken, liggen beide wagens op hetzelfde platform, waardoor ze een aantal gelijkaardige trucjes kunnen. Zo zijn beide wagens beschikbaar met zogenaamde vehicle-to-grid technologie, waarmee je niet alleen je auto kan opladen via de stroom van je huis, op piekmomenten kan de wagen ook stroom aan je huishouden geven, waarmee hij als een soort thuisbatterij werkt. Beide modellen zijn te koop voor zowat 45.000 euro.

De Zuid-Koreaanse merken zullen echter flinke concurrentie krijgen uit China, onder andere met de MG Marvel R. Z’n design ontleent de MG volgens het persbericht aan een supercar-SUV. En we moeten eerlijk zijn: het algemene silhouet, de luchthappers en de koplampen doen ons een beetje aan de Lamborghini Urus denken. Zijn cijfers trouwens ook, want 288 pk en 665 Nm koppel lijkt niet overdreven, maar met een acceleratie naar 100 km per uur van 4,9 seconden kan je de Marvel R maar moeilijk bijhouden aan een stoplicht. De prijs van het model zou op 40.000 euro liggen.

Toyota blijft dan weer haar hybride aandrijflijnen trouw met de nieuwe Yaris Cross, een verhoogde versie van haar succesmodel de Yaris. Kleine SUV’s doen het altijd goed, benieuwd of dat voor de Yaris Cross ook geldt.

Betaalbaarder

Polestar lanceert dit jaar geen nieuw model, maar haar Polestar 2 wordt wel een stuk betaalbaarder. De Polestar 2 krijgt twee nieuwe varianten met voorwielaandrijving. De eerste krijgt nog altijd het accupakket van 78 kWh en heeft 231 pk, de tweede versie doet het met een batterij van 59 kWh en zet 224 pk op de testbank. Prijzen beginnen bij 44.900 euro voor de versie met kleine batterij en 48.900 euro voor de variant met de grootste accu. Hun autonomie bedraagt respectievelijk 540 en 440 km.

Cupra kiest voor haar eerste EV ook voor een redelijk betaalbaar exemplaar. De Cupra Born wordt het sportieve broertje van de Volkswagen ID.3. De exacte prijzen zijn niet bekend, maar reken maar dat hij net iets duurder zal zijn dan de ID.3, met andere woorden ergens halfweg tussen de 30.000 en 40.000 euro.

Volledig scherm Peugeot 308 © Peugeot

Verbrandingsmotoren

Ook in klassieke verbrandingsmotoren blijven de merken trouwens nog wat investeren, al is dat soms met een twist. Dit najaar kan je bijvoorbeeld de facelifts van de Skoda Fabia, Seat Ibiza en Volkswagen Polo spotten bij de dealer. Vooral qua infotainment gaat de drieling stadswagens erop vooruit, prijzen blijven nagenoeg hetzelfde, iets onder de 15.000 euro voor de Skoda en Seat, net erboven voor de VW. Het nieuwe Stellantis, de groep boven onder meer Fiat, Peugeot, Opel, Citroën en Alfa Romeo, zal onder meer de Peugeot 308 en Opel Grandland in stelling brengen. Die laatste wagens zijn weliswaar ook beschikbaar als plug-in hybride, toch wel de opstap naar volledig elektrisch.

Nissan kiest dan weer voor een vernieuwend concept voor de nieuwe Qashqai. Deze wagen heeft een ePower motor onder de kap, waarbij de wielen uitsluitend door een elektromotor worden aangedreven. De benzinemotor fungeert als generator om de elektromotor via een batterij van stroom te voorzien. Hierdoor kan hij in optimaal toerental blijven draaien en werkt hij zuiniger.

Kia heeft tot slot een facelift voor zijn Ceedfamilie in petto, met hertekende, sportievere bumpers, een nieuw infotainmentsysteem en extra veiligheidstechnologie. De nieuwe Ceed, Ceed SW en ProCeed nemen volgende maand hun plaatsje in bij de dealers.

