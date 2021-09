Aziatische of Europese wagens: welke auto’s komen het beste uit de test?

Betrouwbaarheid

Elk jaar in februari gooit data-analist J.D. Power de resultaten van zijn grote betrouwbaarheidsonderzoek online. Het Amerikaanse bedrijf onderzoekt het aantal problemen per 100 auto’s. Een grootschalige enquête waar de Japanse merken steevast bij de beteren van de klas horen. Dit jaar stond Lexus op plek 1, Kia en Toyota op 3 en 4 en met Hyundai, Genesis (de luxedochter van Hyundai, die binnenkort naar Europa komt) en Acura (een submerk van Honda voor de Amerikaanse markt) op plaatsen 7, 8 en 10 kleurt de top tien vrij Aziatisch. Ter vergelijking: BMW scoort maar net boven het gemiddelde en Audi en Mercedes komen er juist onder uit. Trouwens, het Europese merk dat zich tussen de Japanners bovenaan het lijstje nestelt is Porsche.

Veiligheid

Hier kunnen we vrij bondig zijn: Aziatische wagens worden aan dezelfde veiligheidstesten onderworpen als Europese en moeten hier aan voldoen om op ons continent verkocht te mogen worden. In die testen scoren zij trouwens vaak hoge punten. Zo reikte EuroNCAP, het officiële testorgaan qua veiligheid, al de maximumscore van vijf sterren uit aan de Subaru Outback, de Genesis GV80 en de Toyota Mirai. Zelfs Chinese wagens, die lang met een imagoprobleem kampten op het vlak van veiligheid, laten vijf sterren noteren via onder meer de Polestar 2 en de Lynk&Co 01.

Volledig scherm Toyota Prius © RV

Waardevastheid

Sommige mensen houden bij de aankoop van hun wagen ook rekening met de zogenaamde restwaarde, het bedrag waar je je wagen voor kan verkopen op de tweedehandsmarkt. Hoe waardevaster je wagen, hoe interessanter natuurlijk, want je krijgt meer van je initiële inleg terug. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat sportwagens zoals Porsches hun waarde het best bewaren. Uiteraard, zou je zeggen, aangezien zij zeldzamer zijn en door de wet van vraag en aanbod automatisch duurder zijn. Daarna komen vooral Europese wagens, zoals de Volkswagen Golf, die het net lijken te halen van de Aziaten.

Natuurlijk zijn er een paar uitzonderingen: de Toyota Corolla, een van de populairste wagens ter wereld, is vrij waardevast, net als de Yaris GR, een sportversie van de stadswagen die door zijn gelimiteerde oplage zelfs duurder is op de tweedehandsmarkt.

Technologie en innovatie

De elektrische wind die in Europa waait, voelen ze ook in Azië. Toen Europese constructeurs zoals BMW en Renault hun i3 en ZOE begonnen te produceren, schroefden ze in Japan immers ook al de Nissan LEAF in elkaar. Wie zelfopladende hybride zegt, denkt zelfs eerder aan een Toyota Prius dan aan een Europese wagen. Enkel het plug-in hybride verhaal komt wat moeilijker op gang in Azië, terwijl de Europese wagens – traditioneel wat sterker in de B2B-markt, waar dit soort auto’s fiscale incentives krijgt – daar meer op scoren. Daartegenover staat wel dat de twee waterstofwagens op de Belgische markt, de Toyota Mirai en Hyundai Nexo, uit het Verre Oosten komen.

Volledig scherm De Nissan LEAF op het autosalon van Shanghai dit jaar. © REUTERS

Conclusie

Aziatische wagens zijn over het algemeen eigenlijk net zo goed als Europese wanneer je de objectieve criteria bekijkt. Natuurlijk spelen “rijplezier”, “ergonomie” en “design” ook hun rol, maar zoiets onderzoeken is natuurlijk vrij moeilijk. Ons advies? Vergelijk, test en geef alle merken binnen jouw budget zeker een kans, zodat je de juiste keuze maakt. Er zijn immers heel wat automerken actief in ons land.

Wil je graag weten welke wagen perfect bij jou past? Doe dan zeker de autotest op HLNDrive.

