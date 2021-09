Autosalon in München: deze blikvangers moet je zeker gezien hebben

Mercedes EQE

Volledig scherm Mercedes EQE © Sven Hoppe/dpa

Mercedes hield al aan de vooravond van het salon een feestje waarop het zijn nieuwe modellen voorstelde, met de EQE als grootste blikvanger. De elektrische versie van de E-Klasse pakt uit met een accupakket van 90 kWh. Dat stelt de grote middenklasser in staat om een afstand van maximaal 545 km tot 660 km af te leggen. Binnenin zien we het fabelachtige interieur, met gigantisch doorlopend scherm, van de EQS terugkeren. Met de EQE zit Mercedes al aan zijn 6de elektrische model, na onder meer de EQC en de EQA. En daar blijft het niet bij, want Mercedes presenteerde aan de vooravond van het salon ook twee conceptversies van een elektrische G-Klasse en GLS. Alles daarover lees je hier.

Renault Mégane e-tech

Volledig scherm © REUTERS

Ook de Renault Mégane ontsnapt niet aan de elektrische golf die door de auto-industrie gaat. Het nieuwe model van de middenklasser komt er immers enkel in elektrische vorm en bovendien verandert de Fransman van gedaante, want de hatchback/break wordt nu een SUV. Zowel qua batterij als qua motor heb je twee keuzes; de accu’s hebben een capaciteit van 40 of van 60 kWh, goed voor een rijbereik van respectievelijk 300 en tot 470 km, de motoren zijn goed voor 130 en 218 pk. Wie liever een Mégane met verbrandingsmotor heeft, kan wel nog enige tijd het huidige model bij Renault bestellen.

Dacia Jogger

Volledig scherm © REUTERS

Zustermerk Dacia komt met een nieuwe monovolume, al is het een oude bekende. De Dacia Jogger borduurt immers voort op de fundamenten van de Logan MCV. Hij is met andere woorden de breakversie van de Logan of een uitgerokken Sandero, het is maar wat je verkiest. Die laatste bestond trouwens in zijn eerste generatie ook als zevenzitter, de tweede generatie liet die vallen.

De Jogger komt eerst met TCe 110-benzinemotor, goed voor 110 pk. Daarnaast biedt Dacia nog een LPG-versie (liquefied petroleum gas, een mengsel van aardgas en aardolie) aan met 100 pk. De LPG-tank van 40 liter wordt in dit model gecombineerd met een benzinetank van 50 liter. Dat zorgt voor genoeg jus in de benen om meer dan 1.000 km ver te Joggen, aldus Dacia. In 2023 volgt dan een zelfopladende hybride versie.

Audi Spheres

Volledig scherm Audi Grand Sphere © Audi

Audi toont dan weer zijn idee van de toekomst met onder meer deze Grand Sphere conceptwagen, die autonoom kan rijden. De auto is een elektrische luxeberline die zijn inspiratie haalt van een eersteklasplaats op een vliegtuig. Hij kan autonoom rijden op niveau 4, wat wil zeggen dat de bestuurder enkel in bepaalde situaties zelf nog achter het stuur zal kruipen. Om die reden is het stuur nog aanwezig, maar het kan verdwijnen in het dashboard indien nodig. Deze wagen blijft voorlopig nog bij een studiemodel, hij zal niet meteen in productie gaan.

BMW I VISION Circular Concept

Volledig scherm © Sven Hoppe/dpa

Automerken zijn steeds meer bezig met hun ecologische voetafdruk en niet alleen die van hun motoren. BMW toont alvast een conceptmodel dat voor honderd procent is opgetrokken uit gerecycleerde of hernieuwbare materialen. Het Duitse merk ziet 2040 als kantelpunt waarop dit soort wagens in productie zal gaan, uiteraard met een elektrische motor.

Volkswagen ID.Life

Volledig scherm © AFP

Geen Duits autosalon zonder Volkswagen, natuurlijk. In München pakt het merk uit met met de ID.Life. Het is het eerste voorwielaangedreven elektrische model van de Duitsers, een kleine stadswagen. Hij zou tot 400 km autonomie hebben. Voorlopig is het nog een conceptmodel, deze wagen zou in 2025 uitkomen.

Smart Concept #1

Volledig scherm © REUTERS

Met de ForTwo, ForTwo Cabrio en ForFour heeft smart al een volledig elektrische line-up. Enkel een lucratieve SUV ontbrak in het aanbod van de constructeur. Daar komt nu verandering in. Dit studiemodel, Concept #1 genaamd, is immers de voorbode van een wagen die in 2023 op de markt komt. Tegen die tijd leren we uiteraard ook de specificaties van het model kennen.

Cupra Born

Volledig scherm Cupra Born © Cupra

Het nieuwe merk Cupra toont dan weer zijn eerste elektrische wagen, de Born. Hij lijkt sterk op de Volkswagen ID.3, maar dan met een sportiever en expressiever sausje. Hij heeft een kracht van 150 tot 310 pk en geraakt tot 540 km ver… althans wanneer je hem met de grote batterij van 77 kWh koopt. Er zijn ook varianten met batterijen van 58 en 45 kWh.

Microlino

Volledig scherm © AFP

De bekende ‘Bubble Cars’, heel kleine wagentjes met één zitplaats uit de jaren 50 en 60 mogen voor Microlino hun terugkeer maken. Het model van de Zwitserse constructeur is gebaseerd op de BMW Isetta, de beroemdste Bubble Car. Enig verschil met de eivormige klassieker: deze Microlino is volledig elektrisch. Zijn topsnelheid is 90 km/u en hij geraakt 125 tot 200 km ver, afhankelijk van de gekozen batterij.

Kia Sportage

Volledig scherm Kia Sportage © Kia

Last but not least hebben we de Kia Sportage. De Zuid-Koreaanse SUV krijgt voor het eerst een afgeleide die enkel voor de Europese markt bestemd is. Dit model is iets korter. Daarnaast krijgt hij ook een breed palet aan motoren, van de haast onmisbare plug-in hybride (265 pk, 60 km elektrisch bereik) over een hybride (230 pk) tot benzines en diesels. Wil je volledig elektrisch, dan zal je voor de eerder gelanceerde Kia EV6 moeten gaan.

