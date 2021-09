Autokeuring wordt strenger vanaf morgen: “Mankementjes die vroeger een ‘opmerking’ waren, krijgen nu een rode kaart”

We kennen ze allemaal: de groene “uitnodiging” die elk jaar in de bus valt als het weer tijd is om met de auto naar de technische keuring te gaan. Voor velen met de vrees of hun auto wel door ‘de schouwing’ zal raken? Zeker nu die keuring strenger wordt, want vanaf 1 oktober krijg je een ‘rode kaart’ voor mankementen die tot nu toe alleen een ‘opmerking’ opleverden. Wat dat precies inhoudt en hoe je je het best kan voorbereiden, vertelt onze auto-expert Joost Bolle.