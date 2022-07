Auto perte totale? Deze vergoeding krijg je dan van de verzekering

GETEST. “Sensatio­neel in het zand, op het asfalt…en helaas ook qua prijs”: Onze motorex­pert test de Ducati DesertX

Ducati’s Desert is een motor die letterlijk en figuurlijk van de gebaande paden afwijkt. Hij is gemaakt voor 50/50 gebruik offroad en op het asfalt, en dat is toch wel wat anders dan de sportieve baanmachines waarvoor de Italianen bekend staan. Het design mag er uiteraard weer wezen en onze motorexpert Arno Jaspers was ook onder de indruk van de prestaties: “De DesertX biedt veel toercomfort, indrukwekkende offroadcapaciteiten en toch ook de power en sensaties die je van een Duc kunt verwachten.”

5 juli