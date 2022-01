Audi verkoopt ruim de helft meer elektrische auto's

Nog 11% minder auto’s verkocht dan in het al rampzalige 2020: waarom 2021 zowat de slechtste autover­koop ooit kent

Na een al bloedrood 2020 is de Belgische autoverkoop het bijna voorbije 2021 helemaal gekelderd. Met naar schatting zo’n 385.000 verkochte personenwagens zal dit jaar nóg slechter doen dan de 431.491 vierwielers vorig jaar — toen de garages nochtans een tijd gesloten waren — én al zeker dan de 550.003 die in het coronavrije 2019 een nieuwe eigenaar kregen. Opvallend: in dit bijna afgelopen rampjaar is BMW het Duitse Volkswagen voorbijgestoken als bestverkochte automerk in België.

29 december