Audi schroeft investeringen op richting volledig elektrisch aanbod

Volgens de financieel topman ligt de focus de komende vijf jaar op de productie van 100 procent elektrische wagens en deels elektrische wagens. Audi wil meer investeren in onderzoek en ontwikkeling en in de fabrieken en dies meer, goed voor alles samen 37 miljard euro tegen 2026. De investering van 18 miljard euro in elektrische bolides is daar een deel van.

Tegen 2025 wil de constructeur meer dan 20 volledig elektrische wagens in het gamma hebben. Tegen 2033 moet de bouw van wagens met een verbrandingsmotor uitgefaseerd zijn. Audi mikt op een verkoop van 3 miljoen wagens per jaar in 2030. In 2020 leverde het bedrijf 1,7 miljoen nieuwe wagens.

VW-dochter Audi heeft ook een fabriek in Vorst. Bij Audi Brussels rollen de e-tron en diens neef e-tron Sportback van de band. De fabriek had de primeur gekregen voor de productie van Audi's eerste volledig elektrische wagens. Een opvolger is reeds verzekerd: binnen enkele jaren rolt de Q8 e-tron van de band, een nog iets grotere elektrische SUV.

