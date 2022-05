Aston Martin koning Boudewijn gaat onder de hamer: vraagprijs 4,4 miljoen euro

Een Aston Martin DB2 Vignale uit 1954 die ooit toebehoorde aan onze koning Boudewijn wordt te koop aangeboden in Groot-Brittannië. Je moet er wel diep voor in de buidel tasten. De vraagprijs op de gespecialiseerde zoekertjessite voor klassieke en exotische wagens Dyler is 4,4 miljoen euro.

Het is Aston Workshop - een Brits bedrijf dat Aston Martins restaureert en verkoopt - dat de wagen aanbiedt. Hij werd in opdracht van koning Boudewijn gemaakt door Carrozzeria Vignale, een Italiaans bedrijf dat van 1946 tot 1974 exclusieve autocarrosserieën ontwierp en produceerde voor diverse automerken. Onder meer ook voor een Ferrari 250MM van de stiefmoeder van Boudewijn, Lilian Baels.

Volgens Aston Workshop gaat het om een extreem zeldzame Aston Martin DB2/4 Vignale uit 1954 met speciaal koetswerk en uniek interieur.

Maserati’s

Boudewijn was 24 jaar toen hij de wagen in 1954 bestelde. In maart 1955 werd hij geleverd. De koning had een voorliefde voor mooie wagens, volgens het gespecialiseerde Aston Martin-magazine ‘Vantage’. Naast de DB2/4 Vignale bezat hij ook een Porsche Spyder en verscheidene Maserati’s.

Eind jaren vijftig werd de wagen echter verkocht aan TR Mottershead en kwam hij in Frankrijk terecht. Daarna aan James Toth, een Amerikaanse soldaat die begin jaren zestig in Parijs aan de slag was voor de NAVO en de wagen ontdekte in een illegale garage. Toth nam hem mee naar de Verenigde Staten en beschadigde de motor. Later verkocht hij hem door aan een legerkapitein, maar toen kon de auto al niet meer rijden.

Schroothoop

In de jaren negentig werd de Aston Martin teruggevonden op een schroothoop in de Amerikaanse staat Virginia. Aanvankelijk wist niemand dat het om een wagen van koning Boudewijn ging. Aston Workshop kocht het wrak, maar begon niet meteen aan de renovatie. Het was pas toen het bedrijf ontdekte wie de wagen ooit had bezeten, dat alles in een stroomversnelling terechtkwam.

Vorig jaar was de renovatie eindelijk achter de rug. En nu is de wagen dus te koop. Alle technische wetenswaardigheden vind je op de site van Dyler of Aston Workshop.

