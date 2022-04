Amerikaans verhuurbedrijf koopt 65.000 elektrische auto’s in één keer

Autosalon wordt véél kleiner (maar de ticket­prijs wordt niet aangepast)

Halverwege september bracht HLN de primeur dat het Autosalon op de Heizel dan toch doorgaat, in januari 2022. Alleen is de vraag hoe het er zal uitzien, en of het nog wel de verwachtingen zal inlossen van het publiek dat er traditiegetrouw massaal op af gaat. Niet alleen blijven Volvo en een paar voor het grote publiek minder belangrijke merken als Mazda of Tesla en Polestar weg: ook de belangrijkste merken van de importeur D’Ieteren (Audi, Skoda, Volkswagen, Seat en Volkswagen) blijven thuis. Maar er is meer. Zo vernemen we uit betrouwbare bron dat zowat alle merken serieus gaan snijden in de ruimte die ze met hun stand innemen.

15 oktober