Al 1 op 3 verkochte wagens in 2021 is (deels) elektrisch

Al 33,5% — of 1 op 3 — van alle wagens die dit jaar verkocht werden, is (minstens deels) elektrisch aangedreven. En dat is dubbel zoveel als in 2020. Zo blijkt uit cijfers van mobiliteitsfederatie Traxio: “Al zijn het vooral de elektrische én fiscaalvriendelijke bedrijfswagens die voor deze spectaculaire stijging hebben gezorgd.” Maar ook al wacht de particulier nog liever wat af: “Tegen 2030 rijden op de Belgische wegen makkelijk 1,4 miljoen elektrische wagens rond.”