80-jarige met Subaru Impreza betrapt tegen 182 km/u

HLN Drive Kies je best een verbran­dings­mo­tor of elektri­sche wagen? HLN Drive test de verschil­len bij de Hyundai Kona

14:37 Het motorenpalet van automodellen breidt alsmaar uit. Waar je vroeger enkel voor een benzine- of dieselversie kon kiezen, kan je nu ook vaak een hybride of elektrische motor in je wagen verkrijgen. Maar hoe maak je de beste keuze? HLN Drive neemt de proef op de som aan de hand van de Hyundai Kona.