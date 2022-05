5 dingen die je nog niet wist over je schadevrije jaren

1. Bewijs je schadevrije jaren met je schadeattest

Het wettelijk bepaalde uniforme bonus-malussysteem in ons land is afgeschaft. In plaats daarvan mag elke verzekeraar een eigen bonus-malusregeling op poten zetten. Daarbij houdt die verzekeraar weliswaar rekening met het aantal schadevrije jaren dat je in de loop der tijd hebt opgebouwd. Als je van verzekering verandert, bewijs je aan de hand van het schadeattest, dat opvraagbaar is bij je verzekeraar, officieel je schadeverleden van de laatste vijf jaar. Aan de hand daarvan kan je een premie krijgen die start aan dezelfde bonus-malusgraad. Was je in die periode bij verschillende maatschappijen verzekerd, dan moet je een schadeattest bij elk van hen opvragen. Had je een leaseauto? Dan ontvang je na afloop van het contract een leaseverklaring met daarin het aantal schades. Als je een bedrijfsauto had, kun je de schadevrije jaren ook aantonen met een werkgeversverklaring.



