“1 op de 4 ongevallen gebeurt in juli en augustus”: zo vertrek je veilig met je motorhome op vakantie

Dubbel zoveel mensen kopen mobilhome: reisdroom mag tot 70.000 euro kosten

De verkoop van motorhomes zit meer dan ooit in de lift. Het aantal nieuwe inschrijvingen is verdubbeld in tien jaar en corona versterkt die trend nog. De gemiddelde nieuwe mobilhome-eigenaar heeft er 60 tot 70.000 voor over om zijn droom te realiseren. Voor die prijs koop je ook al de populairste camper. Met een kleiner budget kan je uiteraard terecht op de tweedehandsmarkt. Maar dan komt het er op aan niet de miserie van een ander over te kopen, zegt een kenner.

24 juni