Whisky of whiskey? Dit is waarom één letter het verschil maakt!

Als whiskyliefhebber belandde je ongetwijfeld al eens in een discussie. Niet alleen over de smaak maar ook over de schrijfwijze van jouw favoriete sterkedrank. Is het nu whisky of toch whiskey met een ‘e’? Het antwoord vinden we op de plaats waar de drank gedistilleerd wordt.

Stap je in Groot-Brittannië – of hier in Europa – een slijterij binnen, dan zie je op het gros van de flessen ‘whisky’ staan, zonder ‘e’. Doe je hetzelfde in de Verenigde Staten, dan bots je wellicht op de variant met een ‘e’. Het zijn allebei telgen uit het whisk(e)y-geslacht, maar aan whiskey-met-een-e hangt een verhaaltje. Twee eeuwen geleden – we spreken begin 19de eeuw – was de Schotse whisky volgens sommige whiskystokers, voornamelijk afkomstig uit Ierland, van inferieure kwaliteit.

Potato, potato

Om zich te onderscheiden van het, naar eigen zeggen, nauwelijks te drinken goedje en om mensen richting kwaliteit te sturen, voegden de Ierse stokerijen een ‘e’ toe aan de schrijfwijze van hun whiskey. Aangezien er een bloeiende handel bestond tussen Ierland en de Verenigde Staten en de whiskey massaal verscheept werd, kwam het gebruik van whiskey-met-een-e ook in de VS in zwang. Tot vandaag blijft de schrijfwijze voor Amerikaanse (en Ierse) whiskey ongewijzigd. Met een ‘e’ dus. Al wil het Amerikaanse Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau wel voor wat verwarring zorgen, want in hun regelgevende teksten hebben ze het steevast over whisky, zonder ‘e’.

Amerikaanse whiskey in de lift

Bij Amerikaanse whiskey gaat de eerste gedachte uit naar Jack Daniel’s. De Tennessee bourbon behoort tot een van de meest populaire whiskey’s ter wereld, maar tegenwoordig vinden steeds meer andere Amerikaanse whiskeymerken hun weg naar Europa en de rest van de wereld. Stap een drankenhandel binnen en de kans is groot dat je het aanbod aan Amerikaanse whiskey’s van het ene op de andere jaar met 10% ziet stijgen. Verwacht wordt dat de Amerikaanse whiskey’s tussen nu en 2026 hun marktaandeel zullen vergroten met maar liefst 11%. Vandaag al laat whiskey qua populariteit gin, rum en wodka ver achter zich. Het Amerikaanse Brown-Forman is bijvoorbeeld zo’n whiskeyspeler die het steeds beter doet. Het is op dit moment een van de meest geëxporteerde Amerikaanse spirits.

Kunnen de Amerikaanse whiskey’s de vergelijking aan met hun Ierse, Schotse of Japanse broers? Zeker wel, want ze zijn een toonbeeld van creativiteit. De klassieke bourbon mag dan wel het speerpunt blijven binnen de industrie, nieuwe categorieën schieten als paddenstoelen uit de grond. Denk maar aan de vele rye whiskeys die de jongste tijd het leven zagen, of de American single malts.

Hey Jack, meet Nearis

Whiskey is niet altijd populair geweest in de VS. Rond 1860 kwam er een grote kentering: de eerste distilleerders verbeterden niet enkel hun productietechnieken, ook het lot hielp een handje. Doordat in Frankrijk de druifluis hele wijngaarden aantastte, stopte de aanvoer van brandewijn, wat een leemte veroorzaakte. De Amerikanen wilden nog wel wat lekkers drinken, maar wat? Het werd whiskey, dat in die periode steeds populairder werd als ingrediënt voor cocktails. Het moment was er, de sterren stonden goed, en in dezelfde periode – in 1866 om precies te zijn - ziet één van de meest succesvolle stokerijen ter wereld het levenslicht: Jack Daniel’s. In Lynchburg, Tennessee opgericht door Jack Newton Daniel.

Het begon allemaal toen Jack van huis wegliep, na het overlijden van zijn moeder en vader. Jacks vader was voor zijn dood hertrouwd, maar de jonge Jack moest niets weten van zijn stiefmoeder. De plaatselijke predikant Dan Call ontfermde zich over de knaap en leerde hem alles over distilleren. Dat was lang het officiële verhaal, maar de waarheid was enigszins anders: Daniel leerde het distilleren niet van Call, maar van een man genaamd Nearis Green, die voor Call werkte. Green stond bekend als een bekwaam whiskeystoker die door zijn baas vaak aan andere boerderijen en plantages in de omgeving werd verhuurd voor zijn vaardigheden in het maken van whisky.

Gerijpt op houtskool

Het was in de periode dat Daniel als arbeider werkte op Calls boerderij, dat hij ook een vurige belangstelling kreeg voor Calls distilleerderij. Uiteindelijk stelde Call hem voor aan Green, die hij ‘de beste whiskeymaker die ik ken’ noemde. Hij vroeg aan Nearis Green om Jack in te wijden in het ambacht van het distilleren.

Green leerde Daniel de sugar maple charcoal filtering-techniek aan, een belangrijke stap in het maken van Tennessee whiskey. Dat proces houdt in dat whiskey wordt gefilterd door houten houtskoolsnippers, voordat hij in vaten belandt om te rijpen. Het is een techniek die volgens voedingshistorici geïnspireerd is op soortgelijke houtskoolfiltertechnieken uit West-Afrika om water en voedsel te zuiveren. Hoe het ook zij, zonder die ontmoeting was er wellicht nooit sprake geweest van Jack Daniel’s. Of toch alleszins niet de zachte whiskey die we vandaag kennen.

