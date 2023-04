Een praline met whiskey? Julius Persoone (23), zoon van, laat een nieuwe wind waaien door het chocoladeatelier

Julius, Pasen is net achter de rug. Het chocoladefeest bij uitstek. Het kan niet anders of je hebt er een drukke periode opzitten.

“Jazeker! Het is eventjes pittig geweest, maar ik heb het graag druk. Dat houdt me alert en scherp. Om de drukte te compenseren en om de angel uit de dag te halen, durf ik al eens een glas whiskey in te schenken. Jack Daniel’s, bij voorkeur. Ben ik fan van, vooral van de single barrels. Voor een goed glas Single Barrel Rye mag je me altijd wakker maken. Het uitgesproken turfkarakter, de smokeyness … Echt mijn ding. Na het diner of als apero bij zonsondergang, na een ritje met de motor … Laat maar komen.”