Cocktails met whiskey zijn steeds populairder, mixologist legt uit: “Zorgt voor extra pit”

Slurpten we vorige zomer massaal aan een gin tonic, dan zijn cocktails met whiskey nu het mooiste meisje van de klas. Ook mixologisten, cocktailexperts, maken dankbaar gebruik van het rokerige, warme karakter van whiskey. Mike Somers, bartender bij The Barrel in De Haan, tipt zijn favoriete cocktails met Jack Daniel’s.

Somers is een bartender pur sang, iemand die zijn vak door de jaren heen wist te verfijnen en de ontwikkelingen op de voet volgt. “Ik ben een fan van de classics, maar ik experimenteer zelf graag met nieuwe bereidingen. Ik koester de erfenis van alle bartenders en mixologisten die me voorgingen, maar ik wil zelf creatief blijven en nieuwe bereidingen toevoegen aan het al uitgebreide aanbod. Op mijn kaart staan bijvoorbeeld 7 eigen recepten, waarvan mijn ‘Green Velvet’ Jack Daniel’s als basis heeft. Klanten zijn er dol op.”

Dat is mooi. Whiskey is aan een opmars bezig, ook als ingrediënt voor cocktails. Heb jij een idee hoe dat komt?

“Ja, omdat er vandaag steeds meer verschillende whiskeysmaken op de markt komen. En dat leidt tot experimenteerdrang. Kijk naar het gamma van Jack Daniel’s: dat is heel uitgebreid. Ik heb er zelf 7 verschillende van staan, met onder andere de Jack Daniel’s Old No. 7, de Single Barrel Select en de Gentleman Jack. Die laatste twee zijn premium whiskey’s, en meer geschikt voor high-endcocktails zoals de Gentleman Sour. Met zijn ietwat zoete toets en rokerige karakter geeft Jack Daniel’s wat pit aan cocktails. Past perfect in een klassieker als de Old Fashioned.”

“De grootste misvatting over Jack Daniel’s is dat mensen denken dat het geen whiskey is, maar bourbon. Dat klopt niet. Jack Daniel’s is wel degelijk een Tennessee whiskey. De reden? De whiskey is niet enkel gedistilleerd, maar ook nog gefilterd door houtskool van esdoorn. En net dat geeft Jack Daniel’s zijn typische smaak – het is bovendien een voorwaarde om zichzelf een Tennessee whiskey te mogen noemen.”

Jij bent zelf al jaren bartender. Wat trekt je daar zo in aan?

“Ik ben gefascineerd door de eindeloze combinaties die je met spirits kunt maken. Met een paar eenvoudige ingrediënten tover je zo een heel verhaal tevoorschijn. Ik ben dan ook continu bezig met het zoeken naar nieuwe recepturen. Ik heb me door de jaren heen laten inspireren door heel wat mixologists. Manuel Wouters van de Antwerpse cocktailbar Sips is nog steeds mijn ‘go-to’-bartender als ik verlegen zit om inspiratie. Of de West-Vlaamse horecafamilie Van Ongevalle, die jarenlang de legendarische cocktailbar The Pharmacy in Knokke uitbaatten en zich nu op nieuwe creatieve projecten storten. Wat zij doen, is topklasse.”

Heb je zelf een favoriete cocktail?

“Moeilijk te zeggen. Ik ben fan van de Piña Colada, om twee redenen. Het is een lekkere classic én de bereiding ervan vraagt toch wat kunde. Als ik in een cocktailbar kom, vraag ik naar een Piña Colada. Als die goed bereid is, dan weet ik dat de bartender zijn vak kent. Of een Jack Honey Smash smaakt ook altijd, bereid met Jack Daniel’s.”

Nog een uitsmijter: als mensen thuis een fles Jack Daniel’s hebben staan, welke cocktail zou je dan aanraden?

“Een Old Fashioned. Eenvoudig én heel lekker. Het enige wat je nodig hebt, is Jack Daniel’s, Angostura Bitters, suikersiroop en eventueel wat citroenzeste. Het is een cocktail die je perfect kunt serveren als aperitief op mooie lentedagen.”

Geniet van de Amerikaanse whiskey van Jack Daniel’s, puur of als ingrediënt in een verrassende cocktail.

Ons vakmanschap drink je met verstand.