Altijd al willen weten hoe whisky gemaakt wordt? De distilleerderij van Jack Daniel’s kun je nu ook bezoeken

Zoals wij Belgen trots zijn op ons bier, zo zijn de Amerikanen trots op hun whisky. En wel die van Jack Daniel’s, al decennialang een monument. In de distilleerderij in Tennessee wordt nog steeds de oersmaak van weleer uit het vat gehaald. En niet zomaar een vat. Nieuwsgierigen en liefhebbers kunnen nu met eigen ogen zien hoe dat proces verloopt, met een unieke proeverij die de ervaring compleet maakt.

Wie ooit voet zet op heilige grond, de Jack Daniel Distillery in Lynchburg in de Amerikaanse staat Tennessee, en wil weten wanneer de whiskey in het vat gegoten wordt, zal meteen op de vingers getikt worden. De reden? ‘At Jack Daniel Distillery, we don’t put the whisky in barrels. We entrust it to them.’ En daarmee is meteen duidelijk hoe groot de zorg is die de distilleerderij aan de dag legt om haar drank te laten rijpen. Een bijzonder verfijnd proces, dat met een grote omzichtigheid wordt uitgevoerd.

De whisky belandt niet zomaar in eender welk vat. Hier is enkel de beste Amerikaanse witte eik goed genoeg. Meer nog, het vat is zo’n wezenlijk onderdeel van het karakter van de whisky dat elk exemplaar in huis gemaakt wordt én maar één keer wordt gebruikt. De producent is daarin uniek, want er is vrijwel geen enkele andere distilleerderij ter wereld met een in-house-kuiperij.

Eik en vakmanschap

Vaten maken? Het is een oud ambacht – je vindt het ook hier nog terug in familienamen als De Cuyper – dat Jack Daniel’s al decennialang in ere houdt. Je zou kunnen denken: wordt dat productieproces inmiddels niet geautomatiseerd? Niet helemaal, er komt nog steeds kunde en ambacht bij kijken. De vaten worden niet samengehouden door lijm of spijkers, maar wel door de druk van minutieus bij elkaar gezochte houten panelen – duigen, in jargon. Elk vat bestaat uit 33 afzonderlijke duigen, en geen enkel ervan is gelijk.

Is een vat in elkaar gezet, dan gaat de vlam erin om de binnenkant te verkolen. Op die manier komen de natuurlijke suikers uit het hout tevoorschijn en wordt het hout gekarameliseerd. En het zijn net die suikers die zorgen voor het specifieke whiskyaroma. De manier om de vaten te ‘roosteren’ blijft tot vandaag een goed bewaard company secret.

Een unieke blik achter de schermen

Die heilige grond waarvan sprake kun je trouwens ook bezoeken. De Jack Daniel’s Distillery ontvangt jaarlijks duizenden whiskyconnoisseurs die in Lynchburg hun zintuigen met plezier laten prikkelen. Drie verschillende formules geven een rondleiding door de geschiedenis van het merk en de manier waarop zij whisky tot een hoogst edele drank verheven. ‘The Angel’s Share’ neemt je mee naar de distilleerderij, where the magic happens. In de proeverij, in de historische setting van het George Green Barrel House, proef je vervolgens whisky uit verschillende vaten. Een privilege, want normaal gezien zijn het enkel insiders die dat mogen.

‘The Flight of Jack Daniel’s’ is een tour die je meeneemt in het hele proces. Je ziet hoe whisky gemaakt wordt en proeft in het George Green Barrel House van vijf verschillende dranken uit het assortiment. ‘The Dry County’ is de kortste rondleiding: geen proeverij, wel een unieke blik achter de schermen. De fascinerende verhalen die de distilleerderij door de jaren heen verzamelde, zijn een extra smaakmaker.

70% van de smaak

Zoveel zorg, werk en aandacht om een vat maar één keer te gebruiken? Ja en neen. De whiskyvaten verlaten de distilleerderij en belanden steevast bij andere producenten. Na hun tijd bij Jack Daniel’s doen ze bij bierproducenten opnieuw dienst: Schotse whiskystokerijen, brouwerijen, producenten van hot sauce … De kans is groot dat je een flesje bier in je kelder hebt staan dat in een vat van Jack Daniel’s gerijpt is. Zo is het vat verantwoordelijk voor maar liefst 70% van de smaak van de whisky. Ook de gouden kleur heeft de drank daaraan te danken. Zonder vat kan er dus geen sprake zijn van het bijzondere aroma dat Jack Daniel’s zo typeert.

