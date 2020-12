WADA zag in 2018 aantal dopingzaken toenemen met 6,5 procent

Wielrennen “Onderzoe­kers Operatie Aderlass hebben nieuw dopingpro­duct in het vizier”

10 september Onderzoekers in Operatie Aderlass hebben een nieuw dopingproduct in het vizier, meldt Het Nieuwsblad. H7379 Hemoglobin Human heet het en het heeft een gelijkaardig effect als EPO. Op de farmaceutische markt is het nog niet te verkrijgen, maar het middel zou wel al z'n intrede hebben gemaakt in het peloton.