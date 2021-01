Testen vanop afstand? Coronacrisis doet antidopingstrijd nadenken over nieuwe methodes: “Eén droog druppeltje bloed, meer is niet nodig”

Doping in sport Motorrij­der Iannone achttien maanden geschorst na positieve dopingtest: een zeldzaam­heid in zijn sport

1 april De Italiaanse MotoGP-rijder Andrea Iannone heeft een schorsing van anderhalf jaar aan zijn broek gekregen. De Italiaan werd in november positief getest op het verboden middel drostanolone en werd nu dus geschorst. Doping in de motorwereld is zeer uitzonderlijk en zo is de Italiaan is één van de weinige dopinggevallen.