Ex-WADA-baas waarschuwt TAS in behandeling beroep tegen dopingschorsing: "Rusland vrijspreken zou verschrikkelijke boodschap zijn"

De internationale sportwereld houdt zijn adem in voor de uitspraak van het TAS. Sinds maandag behandelt het tribunaal het beroep van Rusland tegen een verdere schorsing van vier jaar, die het Wereldantidopingagentschap (WADA) in 2019 opgelegd had wegens omvangrijke dopingfraude. Eerder mocht Rusland al niet onder eigen vlag deelnemen aan de Spelen van Rio na de onthulling in 2014 van een staatsgestuurd dopingprogramma.

Toen Rusland daarna nog het onderzoek naar het schandaal probeerde te dwarsbomen door opgevraagde data te manipuleren, besloot het WADA in 2019 tot een nog striktere schorsing. Als het TAS die schorsing bevestigt, mag Rusland niet onder de eigen vlag deelnemen aan de Spelen in Tokio, de Winterspelen in Peking 2022, het WK voetbal in 2022 en mogelijk ook de Spelen van Parijs 2024. Onbesproken Russische atleten mogen wel onder neutrale vlag participeren, wat een ontsnappingsroute kan zijn op het WK voetbal.

Het Canadese IOC-lid en ex-WADA-baas Pound vuurde voor de Duitse zender ARD een fikse waarschuwing af richting het TAS. Hij spreekt van een kantelmoment in de sport: "Een vrijspraak zou verschrikkelijk zijn. Dan sturen ze de boodschap uit dat we geen succesvolle antidopingstrijd willen." Pound is er niet gerust op. Hij ziet "veel enge banden tussen de sportbonden en Rusland". Lees: de Russische invloed achter de schermen is groot.

Klokkenluiders ondergedoken

ARD bracht in 2014 met een ophefmakende documentaire het dopingschandaal aan het licht. Onder meer de ex-Russische atlete Yuliya Stepanova en haar man Vitaly Stepanov - die werkte voor het Antidopingagentschap Rusada - traden op als klokkenluiders, met geheime opnames van atleten en coaches als tastbare bewijzen. Het koppel moest daarvoor wel een prijs betalen. In Rusland vreesden ze voor hun leven. Kort voor de uitzending zijn ze gevlucht naar Duitsland. In 2015 vroegen ze asiel aan in de VS, waar ze nu zuinig leven in de schaduw op een 'onbekende locatie'. Het IOC ondersteunt ze wel financieel.

Op hun familie in Rusland na heeft het koppel vele banden met thuis verbroken. Een terugkeer is nu geen optie.

"Zolang Poetin president is, is dat niet veilig", zei Yuliya Stepanova deze week in een zeldzaam interview met het Engelse Evening Standard. Poetin had Stepanova een 'Judas' genoemd. Ook kreeg ze wansmakelijke commentaren op internet: "Ze haten ons omdat we de waarheid vertellen."

Maar zelfs in Amerika voelen ze zich niet helemaal veilig, luidde het in de Evening Standard. Met dit verschil: "Als 'ze' ons in Rusland zouden doden, zullen de Russen het onderzoeken en beweren dat het een ongeval was. Als 'ze' ons hier in Amerika doden, volgt er een onafhankelijk onderzoek en ervaart de hele wereld de waarheid."

