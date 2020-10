Dopingjagers hebben Taoufik Makhloufi, olympisch kampioen in Londen, in het vizier

Het Franse tv-programma Stade 2 bracht het nieuws naar buiten dat speurders bij een zoeking in het INSEP (het nationaal instituut voor Sport, Expertise en Performance) begin september een tas hebben gevonden met daarin injectiespuiten en producten om in te spuiten. Er zijn ook documenten aangetroffen met daarop de naam van Makhloufi.

Volgens Stade 2 is een onderzoek opgestart om na te gaan of de producten toebehoren aan de 32-jarige atleet en of die de dopingregels heeft overtreden.

Makhloufi is een drievoudig olympisch medaillewinnaar. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen won hij goud op de 1.500 meter. Vier jaar later in Rio was hij goed voor twee keer zilver (800 en 1.500 meter).